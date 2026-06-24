“민원실에 尹정부 포스터 그대로”…충북경찰 2명 징계위 회부

경찰청이 충북경찰청 민원실 내 윤석열 정부 국정 목표 포스터를 그대로 둔 경찰 2명에 대한 경징계를 의뢰한 것으로 확인됐다.
24일 경찰에 따르면 경찰청은 감찰 조사 결과를 토대로, 지난주 충북청 소속 경감 한 명과 경위 한 명에 대한 경징계를 의뢰했다.
이 경감은 민원실에 있던 윤 정부 시절 국정 목표 포스터를 그대로 뒀다는 이유로 징계 대상에 포함됐다.
경위는 게시물 관리 주무부서인 경무계 담당자로, 지난 1월 이재명 정부의 국정 목표 시안을 받고도 민원실에 전달하지 않아 징계 대상에 포함된 것으로 알려졌다.
경찰 징계 수위는 파면·해임·강등·정직 등 중징계, 감봉·견책 등 경징계로 구분한다. 충북청은 내달 중 징계위원회를 열고 두 사람에 대한 징계 수위를 결정할 예정이다.
경찰청은 지난 4월 27일 김소연 변호사가 충북청 민원실 내 윤 정부 국정 목표 포스터를 촬영해 소셜네트워크서비스(SNS)에 게시한 것을 확인하고 감찰에 나섰다.
당시 김 변호사는 페이스북에 “모 지방 경찰청 방문 중인데 윤 정부 시절 국정 목표가 그대로 걸려 있다”며 “너무 반갑고 또 눈물이 난다”는 내용의 글과 사진을 올렸다. 김 변호사는 윤석열 전 대통령이 대선 후보였을 당시 윤석열 캠프에 영입됐다가 과거 막말 논란이 드러나 해촉된 바 있다.
충북청은 같은 달 30일 윤 정부의 국정 목표 포스터를 철거한 뒤 5월 초 이재명 정부 국정 목표 포스터로 교체했다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0