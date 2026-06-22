지방선거 이의 제기 690건 접수…서울시장만 30건

중앙선거관리위원회는 전국에서 접수된 6·3 지방선거 결과에 대한 이의 제기 소청이 690건이라고 22일 밝혔다.
중앙선관위에 275건, 시도선관위에 415건의 소청이 접수됐다.
중앙선관위 275건에는 시도지사 127건, 교육감 67건, 비례시도의원 60건, 세종시의원 6건, 선거 불특정 15건 등이 포함됐다.
이중 투표용지 부족 사태가 집중된 서울시장 선거에만 30건의 소청이 접수됐다.
시도선관위 415건에는 기초단체장 122건, 광역의원 109건, 기초의원 110건, 기초비례의원 64건, 선거 불특정 10건 등이 포함됐다.
소청은 선거나 당선의 효력에 대해 선관위에 이의를 제기하는 절차다. 선거 효력에 이의를 제기하는 선거 소청과 당선 효력에 이의를 제기하는 당선 소청으로 나뉜다.
선관위는 소청을 접수한 날부터 60일 안에 결정을 내려야 한다. 선관위가 소청을 받아들이면 결정 통지일로부터 30일 이내 재선거가 실시된다. 소청이 기각·각하될 경우 소청을 낸 사람이 다시 법원에 이의를 제기할 수 있다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
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