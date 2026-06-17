‘장동혁 비서실장’ 박준태 “張퇴진 요구 ‘대안과미래’ 해체하라”

“당대표 퇴진이 참정권 지키기보다 중요한가”…국힘 내홍 격화
국민의힘 장동혁 당 대표의 비서실장인 박준태 의원은 17일 당내 소장파 모임 ‘대안과 미래’의 해체를 요구했다. 대안과미래가 장 대표의 사퇴를 거듭 압박하자 반발한 것으로 보인다.
박 의원은 이날 서울 여의도 국회에서 열린 국민의힘 의원총회 도중 기자들과 만나 “우리 당에 ‘대안과 미래’라는 의원 모임이 있다”며 “대안과 미래 해체를 요구한다. 그렇지 않다면 ‘대안 없는 미래’로 명명하겠다”고 말했다.
그러면서 “지난 6개월 동안 의원들이 활동하는 모습을 지켜봤는데 그 어떤 대안도 없이 당대표 사퇴를 줄기차게 요구해 왔다”며 “그렇다면 그 모임의 성격은 당대표 퇴진을 요구하는 의원들의 모임”이라고 덧붙였다.
그는 최근 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태와 관련해 재선거 요구가 이어지는 상황을 언급하며 “지금 재선거 국면에서 각종 여론조사나 광장의 시민들의 요구가 거세게 일어나고 있다”고 말했다.
이어 “이 상황에서 장동혁 당대표가 재선거를 주장하기 때문에 그 주제에 동의할 수 없다는 식의 판단을 하시는 분들이 있는 것 같다”며 “당대표를 퇴진시키는 것이 국민의 참정권을 지키는 것보다 더 중요한 일인가”라고 반문했다.
박 의원은 “오늘 의총에서도 당대표의 사퇴를 요구하는 의원님들이 여럿 있었는데 그분들이 누구인지는 여러분이 확인해 보시면 판단이 될 것”이라고 밝혔다.
그러면서 “그분들 주장의 요지는 당대표가 인기가 없어서 사퇴해야 한다는 것”이라면서 “그렇게 주장하시는 분들 중에 일부는 본인 지역에서 그렇게 인기가 없는 분들”이라고 비판했다.
그는 장 대표 퇴진을 요구하는 의원들을 향해 “본인 임기 4년을 안 지키고 중간에 사퇴할 것인가”라며 “선출된 자리의 무게를 공무를 수행하는 분들께서 그렇게 가벼이 여기고 요구하는 것은 맞지 않다고 생각한다”고 했다.
이날 의총에서는 장 대표의 거취를 두고 격론이 벌어진 있는 것으로 전해졌다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
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