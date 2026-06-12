한동훈 “李와 장동혁 대단히 비슷…개인 연명 위해 시스템 파괴”

무소속 한동훈 의원은 12일 국민의힘 정점식 원내대표가 ‘본인(한 의원)이 복당 의사를 밝힌다면 의원과 당원들이 심사숙고해야 할 문제’라는 입장을 밝힌 것과 관련해 “제 의사는 이미 여러 번 충분히 밝힌 것”이라고 말했다.
한 의원은 이날 MBN에 출연해 “조작 감사로 부당하게 제명됐다. 그 첫날 이미 돌아간다고 말씀을 드렸다”며 이같이 밝혔다. 그는 “정치공학적으로 뭐 주면 뭐 해 줄게 이런 문제는 아니다. 이미 민심은 제가 복당해서 보수 재건에 기여하라고 명령하는 상태“라고 말했다.
복당 시점에 대해선 “민심의 흐름에 따르겠다”는 입장을 밝혔다. 그는 “너무 늦어질 필요는 없다. 왜냐하면 (복당은) 저를 위해서가 아니라 보수를 재건하는 것이 마냥 미루거나 만만하게 볼 문제는 아니잖느냐”라면서 “보수를 재건하고 이재명 정권을 제대로 견제하기 위해서는 빠른 복당이 필요하겠다”고 말했다.
또 “민심이 장강처럼 흐른다. 그 장강의 흐름을 거부하는 사람들은 있을 것”이라면서도 “결국 그 강의 흐름을 바꾸지는 못한다”고 강조했다.
일각에서 거론되는 신당 창당설에 대해서는 “금시초문”이라며 “저는 부당하게 조작 감사로 제명된 당일에도 반드시 돌아간다고 약속했다”고 선을 그었다.
국민의힘 당내에서 사퇴론이 공개적으로 거론되는 장동혁 대표에 대해선 “이미 권위를 잃은 것 아닌가. 이 정도 됐는데 안 물러나는 경우는 정당 사상 없다”고 비판했다. 그러면서 “이재명 대통령과 장동혁 대표가 대단히 비슷하다”고 했다.
이 대통령과 장 대표가 비슷한 이유로는 “자기 개인의 이익, 자기 개인의 연명을 위해서 자기 진영과 시스템을 파괴하는 것”이라는 점을 꼽았다.
한 의원은 장 대표가 선거관리위원회 투표용지 부족 사태와 관련해 재선거를 요구하는 데 대해선 “일종의 연명을 위한 몸부림“이라고 꼬집었다. 이어 “부정선거 피켓까지 들었다“면서 “진영 전체를 부정선거 음모론으로 다시 끌어들이면서까지 연명하겠다는 것“이라고 했다.
아울러 한 의원은 “보수가 재건돼야 한다. 그리고 그 재건은 보수 정치인을 위한 것도 아니고 보수를 지지하는 시민만을 위한 것도 아니다”라며 “대한민국의 균형추를 맞추고 대한민국의 시스템을 지키기 위한 것이다. 책임감 있게 행동해야 한다고 생각한다”고 덧붙였다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
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