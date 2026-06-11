면전서 “물러나라” 직격…정청래-장동혁 ‘사퇴론’ 불붙었다

민주당 의총서 퇴진론 터져나와
정청래 더불어민주당 대표와 장동혁 국민의힘 대표가 6·3 지방선거 이후 모두 퇴진 요구에 직면했다. 보통은 승패가 갈리는 선거 특성 상 이긴 당은 당 대표와 지도부 체제가 힘을 받기 마련인데 이번에는 다소 달랐다. ‘누가 이겼다’고 하기 어려운 결과가 나오자 당 내부에서 대표 사퇴 요구가 분출했다는 분석이 나온다.
장철민 “당 통합 위해 사퇴하라”
鄭 “정권은 짧다” 연임 도전 의지
국힘 친한계 우재준 “지도부 모두 사퇴를”
소장파도 “국민은 리더십 교체 원해” 공개촉구
張 “투표용지 부족에 당력 집중” 사퇴 일축
● 與의총서 “정청래 사퇴해야 당 통합”
11일 열린 민주당 의원총회에서는 정 대표의 사퇴를 요구하는 의견이 나왔다. 민주당 이주희 원내대변인은 의총 뒤 기자들과 만나 “(정 대표 사퇴가) 의견 중에 나오긴 했다”며 “어디까지나 대표의 정치적 자유 의사에 달린 것이라고 본다”고 말했다.
장철민 민주당 의원은 자신이 정 대표의 퇴진을 요구했다고 공개적으로 밝혔다. 장 의원은 의총 뒤 밝힌 입장에서 “우리 당의 책임과 신뢰회복을 위한 고언을 드렸다”며 자신이 의총에서 했던 발언의 요지를 밝혔다.
이에 따르면 장 의원은 “정청래 대표께서 오늘 최고위에서 통합을 말씀하셨다고 들었다. 그러나 우리가 진정으로 통합하고, 전당대회 이후 당력을 결집하려면, 오늘이라도 사퇴하셔야 한다”고 요구했다. 그러면서 “정 대표뿐만이 아니다. 전당대회 선거 관리의 책임을 갖고 계신 분들 모두 마찬가지”라고도 했다.
민주당 박지원 의원도 10일 라디오에서 “민주당이 (지방선거에서) 산술적으로는 승리했지만 정치적으로 패배했다”며 “정 대표 등 민주당 지도부가 총사퇴하고 책임을 지고 (다음 전당대회에) 불출마 선언을 해야 한다”고 말했다.
● 친한계 우재준 “지도부 사퇴해야”
11일 국민의힘에서도 장 대표 면전에서 지도부 사퇴 요구가 나왔다.
이날 국민의힘 우재준 의원은 당 최고위원회의에서 “우리 지도부가 선거 결과에 대한 평가와 책임을 회피하지 않아야 한다”며 “지도부에 정식으로 제안한다. 우리 모두 사퇴했으면 좋겠다. 다음 지도부를 위해 미래를 열어줬으면 좋겠다”고 했다.
우 의원은 ‘친 한동훈계’로 분류된다.
국민의힘 개혁 성향 의원 모임인 ‘대안과 미래’도 같은 날 서울 여의도 국회 소통관에서 “장 대표가 진정 스스로 ‘보수’라 생각한다면 이제 그만 자리에서 물러나라”며 사퇴를 촉구했다. 그러면서 “장 대표의 리더십은 붕괴됐고, 이는 오롯이 장동혁 지도부의 책임”이라며 “국민은 이번 선거를 통해 국민의힘 지도부의 교체를 주문했다”고 했다.
● 정청래 “정권 짧아”… 장동혁 “막중한 책임”
이번 지방선거에서 민주당은 주요 격전지에서 패배했다.
민주당은 서울시장, 대구시장, 경남지사 선거에서 국민의힘에 졌다. 재보궐 선거에서는 경기 평택을 패배가 뼈 아팠다. 민주당, 국민의힘, 조국혁신당 3파전으로 전개된 선거에서 국민의힘이 당선됐다. 부산 북구갑에선 하정우 민주당 후보가 초반의 우세를 지키지 못하고 한동훈 무소속 의원에게 패배했다.
국민의힘은 시도지사 16곳 중 12곳을 민주당에게 내어줬다. 특히 장동혁 대표가 의욕적으로 유세를 돌았던 지역은 대부분 패배한 것으로 나타났다. 반면 장 대표와 각을 세우며 퇴진을 요구했던 오세훈 서울시장이 5선에 성공했고, 장 대표와 대립한 한동훈 무소속 의원이 국회에 입성했다.
민주당에서는 정 대표가 사퇴 요구에 대한 구체적인 입장을 표명하지 않고 있다. 정 대표는 10일 당 최고위원회의에서 “국민은 영원하고 정권은 짧다”고 발언했는데, 당권 도전 의지를 굽히지 않은 것이란 해석이 나온다.
장 대표는 투표용지 부족 사태에 당력을 집중해야 한다며 사퇴 요구를 일축했다. 그는 선거 다음날인 4일 “저에게 주어진 막중한 책임을 외면하지 않고, 당원들과 함께 우리가 나아갈 새 길을 찾겠다”고 했다. 11일에는 “지금 대한민국에서 투표용지 부족 사태보다 더 중요한 일은 없다고 생각한다”며 사퇴 요구를 에둘러 일축했다.
정봉오 기자 bong087@donga.com
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