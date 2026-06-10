본문으로 바로가기
오피니언
정치
경제
국제
사회
문화
연예
스포츠
헬스동아
트렌드뉴스
통합검색
마이페이지
전체메뉴 펼치기
정치
더불어민주당
박지원 “정청래 지도부 총사퇴하고 전대 불출마해야”
동아일보
업데이트
2026-06-10 23:12
2026년 6월 10일 23시 12분
입력
2026-06-10 22:51
2026년 6월 10일 22시 51분
이혜원 기자
구독
코멘트
개
좋아요
개
코멘트
개
공유하기
공유하기
SNS
퍼가기
카카오톡으로 공유하기
페이스북으로 공유하기
트위터로 공유하기
URL 복사
<iframe src="https://www.donga.com/news/shareiframe?idx=article/all/20260610/134088830/2" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" scrolling="no" allow="web-share" width="400" height="542"></iframe>
창 닫기
즐겨찾기
읽기모드
뉴스듣기
글자크기 설정
글자크기 설정
가
가
가
가
가
창 닫기
프린트
더불어민주당 박지원 의원. 뉴시스
더불어민주당 박지원 의원은 6·3 지방선거 이후 진행된 여론조사에서 이재명 대통령의 국정운영 지지율이 하락하고, 민주당보다 국민의힘 지지율이 높게 나왔다고 언급하며 “정청래 대표 등 지도부가 총사퇴하고, 책임지고 불출마 선언해야 한다”고 촉구했다.
10일 박 의원은 MBC라디오 ‘권순표의 뉴스하이킥’과의 인터뷰에서 “우리는 이 대통령 한 명을 보고 있었는데 70%에 가깝던 지지도가 데드크로스(DeadCross), 부정 평가가 더 많아지는 일부 여론조사를 보고도 (당 지도부는) 아무 소리 않고 있다”고 지적했다.
이어 “민주당의 지지도보다 국민의힘 지지도가 1.8%포인트가량 더 높다”며 “민주당의 지지도가 내란 정당 국민의힘보다 떨어져도 당 지도부는 함구하고 있다. 민주당의 생명력이 없는 것”이라고 비판했다.
그러면서 “강 건너 불난 게 아니라 민주당사에 핵폭탄이 떨어진 것”이라며 “이걸 보고 가만히 있으면 양심에 털 난 것”이라고 했다.
박 의원은 8월 전당대회를 앞두고 당권 갈등 조짐이 보이는 데 대해선 “지방선거에서 패배했다면 전화위복을 계기로 삼아서 제 길로 가야 하는데 싸움길로 가면 망하는 것”이라며 “당권 경쟁은 필연코 대권 가도로 연결된다. 어떠한 경우에도 이 대통령 중심으로 뭉쳐서 성공시켜야 한다”고 말했다.
그러면서 “상징적인 지도부가 억울하더라도, 잘못이 없다고 생각하더라도 국민이 나가라 하니까 나가야 한다고 생각한다”고 덧붙였다.
이날 여론조사업체 조원씨앤아이는 6~8일 전국 만 18세 이상 남녀 2000명을 대상으로 조사한 결과 민주당의 지지율은 40.4%, 국민의힘 지지율은 41.6%로 양당 간 격차가 1.2%포인트로 오차범위(±2.2%) 내 접전 양상을 보인다고 발표했다. 해당 조사는 스트레이트뉴스 의뢰로 진행됐다.
더불어민주당
>
구독