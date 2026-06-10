트라이포럼 18일 ‘한미 전략산업 및 안보 포럼’ 개최

한·미·일 경제안보 민관 네트워크인 트라이포럼(TriForum)이 18일(현지 시간) 미국 워싱턴DC 내셔널 프레스 클럽에서 ‘한·미 전략산업 및 안보 포럼(U.S.-ROK Strategic Industry & Security Forum)’을 연다. 이번 포럼은 6·3 지방선거 이후 한미 양국의 주요 현안을 점검하고, 전시작전통제권 전환과 대미 투자, 공급망 등 경제안보 이슈를 논의하기 위해 마련됐다.
행사에는 도널드 트럼프 1기 행정부의 핵심 외교책사였던 로버트 오브라이언 전 백악관 국가안보보좌관을 비롯해 알렉스 피츠시몬스 미 에너지부 차관보, 에린 월쉬 전 미 상무부 차관보, 데이비드 와일레졸 미 국무부 동북아 담당 부차관보 등 미국의 전·현직 고위 정책 관계자들이 참석한다. 한국 측에서는 강석훈 트라이포럼 회장을 비롯해 대한항공, 두산, LS 등 주요 기업 관계자들이 함께 한반도 지정학적 리스크와 통상, 에너지, 첨단산업 현안을 논의할 예정이다.
포럼은 두 개 세션으로 진행된다. 첫 번째 세션인 ‘차세대 동맹의 정의(Defining the Next Era Alliance)’에서는 한미간 전작권 전환, 대미 인프라 투자 확대, 주요 통상 쟁점, 한반도 안보 환경 변화에 따른 대응 전략 등이 논의된다. 이어지는 두 번째 세션 ‘경제안보 그리드(Economic Security Grid)’에서는 글로벌 쟁점으로 부상한 핵심광물 확보, 공급망 안정화, 원자력 발전 협력 등 한미 양국의 산업 경쟁력과 직결된 과제를 다룬다.
박대성 트라이포럼 대표는 “미국 11월 중간선거를 앞두고 자국 우선주의 기류 속에서 워싱턴이 한국에 요구하는 바가 무엇인지 정확한 속내를 듣고 소통해야 하는 중요한 시점”이라며, “강 회장과 오브라이언 전 보좌관 등 최고 권위의 전문가들이 모인 만큼, 트라이포럼이 한국 기업과 정계를 미 행정부 핵심 인사들과 잇는 대등하고 확실한 ‘전략적 소통 창구’가 될 것”이라고 강조했다.
2024년 1월 출범한 트라이포럼은 한·미·일 3국의 안보·경제 분야 민관 전문가들이 참여해 온·오프라인 교류를 통해 정보와 지식 등을 공유하는 정책 플랫폼이다. 정부 간 공식 외교 채널(트랙1)이 다루기 조심스러운 민감한 현안들을 유연하게 풀어내기 위해 ‘트랙1.5(반관반민)’ 및 ‘트랙2(민간 주도)’ 형태의 다각적 네트워크 교류를 주도하고 있다.
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