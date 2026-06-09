국힘 원내대표 후보들 ‘장동혁 거취’ 놓고 미묘한 온도차

  • 동아일보

  • 입력 2026년 6월 9일 20시 24분

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김도읍 “의원들 사퇴 공감…과격해선 안돼”
성일종 “선거 패배 책임지는게 우파 품격”
정점식 “패배 원인 분석하고 중지 모아야”

뉴시스
국민의힘의 차기 원내대표에 출사표를 던진 김도읍(4선·부산 강서), 정점식(3선·경남 통영-고성), 성일종(3선·충남 서산-태안) 의원(기호순)은 초·재선 의원들이 주최한 간담회에 참석해 지지를 호소했다. 김 의원은 ‘노선 변화’를 약속한 반면 정 의원은 ‘단단한 통합’을 강조했고, 성 의원은 ‘계파 청산’을 과제로 제시했다. 장동혁 대표 거취 문제에 대해선 온도 차가 감지됐다. 국민의힘은 10일 의원총회를 열고 새 원내대표 선출 선거를 치른다.

김 의원은 9일 서울 여의도 국회에서 열린 비공개 간담회에서 “당의 노선 변화를 여러 차례 말씀드렸지만, 변화는 일어나지 않고 그대로 지방선거를 치렀다”며 “당이 ‘도로 친윤당’이라는 소리는 더 이상 듣지 않는 당으로 만들어야 한다”고 밝혔다. 반면 정 의원은 “(장동혁) 지도부의 사퇴냐, 수습이냐를 두고 벌어지는 치열한 고뇌의 결론이 우리끼리의 또 다른 분열이 돼서는 안 된다”며 “무너진 국민의 신뢰를 다시 세우고 내부의 흩어진 힘을 하나로 모아야 한다”라고 강조했다. 노선 변화보다는 분열 수습을 우선 과제로 제시한 것. 성 의원은 “친한(친한동훈)계와 친윤(친윤석열)계로 나뉘어 계파 싸움할 때가 아니다”며 “여의도연구원부터 확실하게 개혁하겠다”고 약속했다.

참석자들에 따르면 세 후보는 지방선거 결과에 따른 쇄신 필요성에는 공감했으나, 장 대표 거취 문제는 입장 차를 보였다고 한다. 김 의원은 “의원들 다 장 대표 사퇴에 공감한다. 다만 방법이 과격해서는 안 된다”고 말한 것으로 알려졌고, 성 의원도 “선거 패배에 대해 책임을 지는 게 우파 정치의 품격”이라면서도 “억지로 쫓아내는 것은 바람직하지 않고 정치력을 발휘해야 한다”고 했다. 반면 정 의원은 “지방선거 패배 원인을 분석하고 책임질 부분이 있다면 의원들 중지를 모아서 결정하겠다”며 신중론을 피력한 것으로 전해졌다. 다만 정 의원은 “‘장동혁 방탄막이’를 하지는 않겠다. 통합의 리더십으로 가겠다”는 취지로 말한 것으로 알려졌다. 무소속 한동훈 의원 복당 문제에 대해선 김 의원만 “한 의원이 원내에서 최소 1년 정도 생활을 하고 여건이 성숙되면 복당 문제를 논의할 수 있다”고 밝혔다고 한다.

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이상헌 기자 dapaper@donga.com
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