힘받는 시진핑 방북설… 김일성광장에 사열대 추정 구조물

시진핑(習近平) 중국 국가주석의 방북설이 나오는 가운데 북한 평양 김일성광장에서 사열대로 추정되는 대형 구조물을 설치하는 정황이 포착됐다. 2024년 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 방북 당시에도 비슷한 동향이 포착된 바 있어 시 주석 영접 준비의 일환이라는 해석이 나온다.
미국의 북한전문 매체 NK뉴스는 1일 최근 북한을 방문한 비비언 발라크리슈난 싱가포르 외교부 장관이 지난달 26일 평양에서 촬영한 동영상에서 김일성광장 앞쪽에 대형 구조물을 둘러싼 가림막과 그 옆에 이동식 크레인이 자리하고 있다고 보도했다. NK뉴스는 미국 민간위성업체 플래닛랩스의 위성 사진을 통해 가림막 위치를 확인했다면서 “2024년 푸틴 대통령 방북 당시 임시로 설치된 석조 사열대가 있던 곳과 동일한 자리”라고 부연했다. 이 가림막은 지난달 24일 위성사진에선 포착되지 않아 그 이후 설치 공사가 진행된 것으로 추정된다. NK뉴스는 “2년 전 푸틴 대통령 방북 당시에는 방북 8일 전부터 공사가 시작됐다”고 밝혔다.
평양 국제공항 주변 위성 사진에서도 대형 항공기 여러 대를 수용할 수 있는 공간을 마련하는 모습이 포착됐다. NK뉴스는 지난달 28, 29일 사이 고려항공 소속 항공기 8대가 공항 터미널 북쪽에서 활주로 건너편 다른 구역으로 이동했는데 이 같은 조치도 푸틴 대통령 방북 때와 유사하다고 분석했다.
정부도 시 주석의 방북 가능성이 높다고 보고 상황을 주시하고 있다. 통일부 관계자는 “(김일성광장의) 가림막도 시 주석 방북 대비 용도일 가능성이 있다”며 “다만 라오스 정상의 방중이 예정돼 있는 만큼 실제 방북 시점은 조금 더 지켜봐야 한다”고 밝혔다.