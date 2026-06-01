美주도 다국적 해상훈련 ‘림팩’에 정조대왕함·도산안창호함 첫 참여

미국 해군 주도로 6월 말부터 7월 초까지 하와이에서 실시하는 ‘환테평양훈련(림팩·RIMPAC)’에 최신예 이지스함인 정조대왕함(8200t·사진) 등 함정 3척과 병력 700여명이 참가한다고 해군이 1일 밝혔다. 정조대왕함은 이날 오전 제주해군기지를 출항했다.
2024년 12월 취역한 정조대왕함이 림팩에 참가하는 것은 처음이다. 이번 림팩에는 국내 독자 기술로 건조된 3000t급 잠수함 도산안창호함과 P-8A 포세이돈 해상초계기 등도 처음으로 참여할 예정이다. 참가 전력에는 AW-159 해상작전헬기, 한국형 상륙돌격장갑차(KAAV) 6대 등도 포함됐다.
림팩은 미 3함대 주관으로 격년제로 진행되는 세계 최대 규모의 다국적 연합 해상훈련이다. 올해는 한국과 미국, 일본, 캐나다, 호주 등 31개국 함정 40여척과 항공기 140여대, 병력 2만5000여명이 참가할 예정이다. 우리 군은 1990년을 시작으로 올해 19번째 참가하게 된다. 특히 올해는 한국이 참가 이래 처음이자 아시아 국가로는 최초로 31개 참가국의 해·육상 연합해군기동부대를 통합지휘하는 연합해군구성군사령관(CFMCC)을 맡게 된다.
연합해군구성군사령관 역할을 수행할 김인호 해군 기동함대사령관(소장)은 “한국이 사령관 임무를 처음으로 맡게 된 것은 훈련 참가국의 위치에서 지휘국으로 도약한 것”이라고 말했다. 연합해군구성군사령관은 항모강습단, 원정강습단 등으로 구성된 연합해군 전력을 지휘하며, 전구작전 목표 달성을 위한 해양작전을 계획 및 시행하는 임무를 수행하고, 연합참모단을 운영하게 된다.
해군은 “이번 훈련은 전시작전통제권 전환을 추진 중인 우리 군이 연합해양작전 기획 능력을 한층 강화할 수 있는 좋은 기회가 될 것”이라고 설명했다.
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