PK 도는 박근혜, 박형준·박민식 지지 호소…與 “탄핵 당하고도 뻔뻔”

박근혜 전 대통령이 27일 6·3 지방선거 격전지로 꼽히는 부산·울산·경남(PK) 지역을 돌며 국민의힘 후보들의 유세를 지원했다.
박 전 대통령은 이날 국민의힘 박형준 부산시장 후보, 박민식 부산 북갑 국회의원 보궐선거 후보와 함께 부산 기장군 기장시장을 방문해 지지를 호소했다. 박 전 대통령은 이 자리에서 “박형준 후보는 앞으로도 부산의 더 큰 발전을 위해 계속해서 더 많은 일을 해 줄 것으로 믿고 있다”고 말했다. 이어 “박민식 후보의 아버지께서 베트남 전쟁에 참전하셨다가 전사하신 것으로 알고 있다. 나라를 지키는 일보다 더 중요한 일이 세상에 어디 있겠느냐”면서 “여러분이 박민식 후보에게 봉사할 기회를 주신다면 박민식 후보도 이 나라를 잘 지켜나갈 것으로 생각한다”고 했다. 이날 경남 진주와 울산도 찾아 박완수 경남도지사 후보와 김두겸 울산시장 후보를 지원한 박 전 대통령은 지지자들과 악수하는 도중 손이 아픈 듯 고통을 호소하기도 했다. 28일에는 강원 원주와 횡성을 방문한다.
더불어민주당은 “탄핵 당한 대통령이 지금도 부끄러움을 모르고 돌아다니고 있다”고 비판했다. 정청래 대표는 충남 논산에서 열린 중앙선거대책위원회 회의에서 “뻔뻔하게 성찰 없는 모습을 보이는 퇴행적 모습에 국민 여러분께서 준엄한 심판해 주시기를 바란다”고 했다.
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