정청래 선대위 출범 첫 행보는 ‘非영남’… 장동혁, 부산 이어 울산 찾아 “정권심판”

더불어민주당 정청래 대표가 중앙선거대책위원회 출범 첫 행선지로 11일 강원과 서울을 찾아 ‘내란 심판’ 등 당의 선명성을 강조했다. 반면 국민의힘 장동혁 대표 등 지도부는 전날 부산에 이어 이날 울산을 찾는 등 보수세가 강한 영남 지역에서 ‘정권 심판론’에 화력을 집중하며 지지층 결집에 나섰다.
민주당 총괄상임선대위원장을 맡은 정 대표는 이날 오전 강원 춘천 스카이컨벤션에서 열린 중앙선대위 첫 현장 회의에서 “이재명 대통령처럼 일 잘하는 지방정부를 세워 국가 대도약의 길을 열어야 한다”고 밝혔다. 그러면서 12·3 비상계엄 당시 국회 앞에서 군 차량의 진입을 막은 시민 유충원 씨를 공동상임선대위원장으로 위촉하고 내란심판론을 부각했다.
일각에선 민주당 지도부가 ‘비(非)영남’을 선대위 출범 후 첫 행선지로 삼은 것을 두고 영남 지역 후보들이 지도부가 오는 것을 원치 않기 때문이라는 분석이 나온다. 하정우 부산 북갑 국회의원 후보는 정 대표와 함께 불거진 ‘오빠 논란’과 관련해 최근 유세 현장에서 “갑자기 정청래 대표가 옆에 와서 (아이에게) ‘오빠’를 시키는 거다. 애가 ‘오빠’라고 따라 하길래 ‘오빠’ 이랬다가 그게 이렇게 된 것”이라고 했다. 이어 한 시민이 “(정 대표가) 괜히 내려와 가지고”라고 하자 하 후보도 “아 그냥 오지 마라고”라고 맞장구를 쳤다.
김부겸 대구시장 후보도 9일 서문시장을 찾은 자리에서 “정치 싸움은 서울에서 하면 되고, 대구에서는 대구를 살릴 방안을 놓고 치열하게 토론해야 한다”며 정치 현안에 대해선 말을 아끼는 분위기다. 정 대표는 12일 충청과 호남권을 방문할 예정이다.
국민의힘 상황도 민주당과 유사하다. 국민의힘 지도부는 11일 울산 방문에 이어 12일 충청, 대구, 경북 등에 집결할 예정인데 이 역시 서울 등 격전지 후보들이 중도층의 거부감이 큰 장 대표의 방문을 반기지 않는다는 점을 고려했다는 것이다.
울산시당 선거대책위원회 발대식에 참석한 장 대표는 국민의힘 김두겸 울산시장 후보와 김태규 울산 남갑 국회의원 후보를 향해 “김두겸 후보는 꿋꿋하게 아무리 어려워도 우리 국민의힘과 함께해 오며 울산을 지켜 왔다”며 “김태규 후보는 이제 국회로 와서 저 무도한 민주당 이재명 정권과 싸워야 한다”고 지지를 호소했다. 박성훈 수석대변인도 국회에서 기자들과 만나 “대표는 동남쪽부터 올라오면서 분위기를 만들어 가는 데 집중하고 있다”며 “특히 부산을 중심으로 해서 야당의 분위기가 올라오고 있다고 많이들 얘기하고 있다. 그 기세를 이어가도록 하겠다”고 설명했다.
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