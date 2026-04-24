장동혁, 사퇴 요구 일축…“선거 마무리하고 평가받겠다”

“상황 안좋다고 대표 물러나는 건
책임지는 정치인의 모습이 아냐
방미도 시간 지나면 성과 보일 것”
국민의힘 장동혁 대표는 24일 “내 거취에 대한 말이 많다. 상황이 좋지 않다고 당 대표에서 물러나는 것은 책임지는 정치인의 모습이 아니다”라며 당 안팎에서 제기된 자신을 향한 사퇴 요구를 일축했다. 이날 오전 장 대표가 “지방선거를 40일 앞둔 시점에서 당 대표가 물러나는 것이 책임을 진정으로 다하는 것인지 고민하겠다”고 한 말이 당 안팎에서 거취를 숙고하는 발언이라는 해석이 제기되자 사퇴론을 일축한 것이다.
장 대표는 이날 오후 페이스북을 통해 “그런 정치는 장동혁의 정치도 아니다. 최선을 다해 지방선거를 마무리하고, 당당하게 평가받겠다”며 “당 대표가 된 이후로 지방선거 승리를 위해 달려왔다”고 밝혔다.
그는 자신의 방미를 둘러싼 비판에 대해서도 “성과로 평가받겠다”며 “야당 대표로서 할 수 있는 것을, 해야 할 것들을 하기 위해 최선을 다했다. 시간이 지나면 성과도 보일 것”이라고 했다.
앞서 장 대표는 이날 오전 국회 기자회견에선 “지방선거를 40일 앞둔 시점에 당 대표직에서 물러나는 것이 대표로서 책임을 진정 다 하는 것인지, 그리고 그것이 지방선거 승리에 도움이 되는지 여러 고민을 하겠다”고 말했다.
이를 두고 국민의힘 배현진 의원은 국회에서 기자들과 만난 자리에서 “후보들과 당을 위해 본인이 2선 후퇴든 사퇴든 결단할 수도 있다는 의지를 처음으로 보여준 것이라고 생각한다”고 평가했으나, 장 대표는 사퇴에 선을 그은 것으로 풀이된다.
국민의힘 내부에서는 장동혁 지도부에게 당 지지율 하락 등에 대한 책임 차원에서 6·3 지방선거 전 사퇴하라는 목소리가 높아졌다. 아울러 장 대표가 8박 10일 방미 일정을 소화한 이후 뚜렷한 성과를 보여주지 못했다며 거취 표명을 요구하는 등 비판이 이어졌다.
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