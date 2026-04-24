우원식 “美의원들 ‘쿠팡 공격 중단’ 서한은 명백한 내정간섭”

우원식 국회의장이 24일 미국 연방 하원의원 54명이 강경화 주미 한국대사에게 쿠팡에 대한 차별적 규제를 중단해 달라는 서한을 보낸 데 대해 “명백한 내정간섭”이라고 직격했다.
우 의장은 이날 오전 SBS라디오 ‘김태현의 정치쇼’에서 “의견이 있으면 편지를 보낼 수는 있지만 그 나라의 법률이나 그 나라의 근본 기관을 건드리는 건 안 된다”고 말했다. 앞서 미국 공화당의 최대 하원의원 모임으로 꼽히는 공화당연구위원회(RSC)는 20일(현지 시간) 강 대사에게 보낸 서한에서 “한국 정부가 여러 미국 기술 기업을 표적으로 삼고 차별적 조치를 취하고 있어 깊이 우려된다”며 “쿠팡과 같은 미국 기업을 겨냥한 공격을 즉시 중단하라”고 요구했다.
우 의장은 “(쿠팡 사태는) 대규모 개인정보 유출도 있고 알고리즘 조작 의혹도 있다”며 “이건 명백한 현행법을 위반한 것”이라고 지적했다. 이어 “의원들이 한국대사한테 미국 기업들에 대한 편파적 조치라고 얘기하는 것은 우리가 갖고 있는 법률을 인정하지 않겠다는 소리”라며 “만약에 우리 기업들이 미국에서 (쿠팡 사태처럼) 그런 일을 했으면 미국에서 가만히 있었겠나”라고 되물었다. 그러면서 “이건 명백한 내정간섭”이라며 “있을 수 없는 일”이라고 강하게 말했다.
우 의장은 쿠팡을 겨냥해서도 “대한민국에서 기업을 하고 돈을 벌면 대한민국 법률을 지키고 이행하고 정부 조치에 따라야 될 것 아닌가”라며 “지금 쿠팡이 하고 있는 건 한국에서 돈은 마음대로 벌고 싶고 한국의 법률과 국민 정서는 무시하고 싶다는 태도 아니냐”고 따져물었다. 그러면서 “쿠팡은 대한민국 국민들에게 예의를 갖추라고 얘기하고 싶고 미국 하원의원들에게는 우리나라 법률 조치에 대해 내정간섭하지 말라고 얘기하고 싶다”고 전했다.
일각에선 미국 하원의원들의 ‘쿠팡 편들기’를 두고 쿠팡의 막대한 로비 활동이 영향을 미쳤을 가능성을 제기하기도 했다. 미국 상원 로비 보고서에 따르면 쿠팡은 나스닥 상장 후 약 5년간 미국 행정부와 의회를 상대로 총 1129만 달러(약 167억 원)의 로비 자금을 지출했다.
쿠팡은 이날 입장문을 내고 “쿠팡이 미국 행정부와 의회 로비를 통해 한국정부를 압박했다는 주장은 사실이 아니다”고 반박했다. 쿠팡은 “특히 안보와 관련한 논의가 있었다는 주장은 명백한 거짓”이라며 “로비공개법(LDA) 보고서에 따르면 쿠팡의 로비 활동은 한국, 대만, 일본 등 투자 및 무역 확대, 한국인 전문직 비자 확대 등 양국간 경제적 협력에 관한 내용들이 포함되어 있으며 여기에 안보관련 사안은 전혀 포함되지 않았다”고 했다.
로비 자금에 대해서도 “쿠팡 Inc가 공식적으로 제출한 1분기 보고서에 따르면 로비 지출액은 109만 달러(약 16억 원)”라며 “미국내 기업들과 한국의 주요 기업들은 합법적인 로비활동을 진행하고 있으며, 미국 주요 기업들의 로비 지출액은 쿠팡보다 3~4배 높고 한국의 주요 대기업들과 비교해도 쿠팡의 로비 지출액이 낮은 수준”이라고 말했다.
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