李, 장특공제 또 겨냥 “살지도 않는 1주택 감세는 투기권장정책”

베트남 방문 중 X에 글 올려

“실거주 1주택 양도세 감면은 필요하지만

비거주 1주택 감면은 줄이는 게 맞아

똘똘한 한채 투기 비호하는 사람 누구인가”

일각 “서울집 전세 주고 외곽 나가 사는

은퇴 고령층 주거 불안 키울수도”

베트남을 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 23일(현지시간) 하노이의 한 호텔에서 열린 한-베트남 비즈니스 포럼에서 발언하고 있다. 뉴스1

이 대통령은 이날 엑스(X·옛 트위터)에 “소득 있는 곳에 세금 있다”며 “열심히 일해 번 돈에도 근로소득세 내는데, 주택양도소득에 양도세 내는 건 당연하다”고 밝혔다.이어 “1주택자의 주거를 제대로 보호하려면 비거주 보유 기간에 대한 감면을 축소하고, 그만큼 거주 보유 기간에 대한 감면을 더 늘리는 게 맞을 것”이라고 강조했다. 즉 비거주 1주택에 대한 세금 감면을 줄이는 만큼 실거주 1주택자의 보유 기간에 대한 감면을 늘리는 방향으로 세제를 개선하겠다는 의지로 풀이된다.

이어 진보당 등 범여권에서 발의한 장특공 폐지 법안과 관련해 “정부와 무관한데도 마치 대통령이 낸 법안인 것처럼 조작해 공격하고 있다”고 했다.

야권에서 부동산 정책을 비판하는 것을 두곤 “살지도 않을 집에 오래 투기했다고 세금 깎아주는 비정상을 정상화하는 게 세금폭탄이냐”고 반문했다.



아울러 “비정상의 정상화, 부동산 투기 탈출은 이 나라의 최후 생존 전략”이라며 “집값이 안정돼야 보금자리 만들어 결혼도 하고, 아이도 낳아 기를 거 아니냐”고 덧붙였다.



일각에선 비거주 1주택자에 대한 양도세 감면이 폐지될 경우 서울 집에 전세를 주고 외곽에 전셋집을 구해 노후를 버티는 은퇴 고령층의 주거 불안정성을 키운다는 지적도 나온다.국민의힘 김은혜 원내정책수석부대표는 “가진 게 집 한 채인 은퇴자분들 죄인 취급하고, 국가 배급 주택 살도록 국민을 인민으로 만드는 정부는 사절”이라며 “취득세, 보유세, 양도세 3중 겹겹의 부담 감내하고 묵묵히 세금 내고 살아온 그 성실의 대가에 징벌적 세금으로 응답하는 정권은 사양한다”고 17일 페이스북을 통해 비판한 바 있다.

국민의힘 박성훈 수석대변인도 이날 논평을 내고 “평생을 모아 집 한 채 마련하고 장기간 보유해 온 대다수 국민까지 ‘투기꾼’으로 낙인찍는 접근은 결코 정당화될 수 없다”며 “‘살지도 않으면서 투자용으로 보유했다’는 극단적 사례를 일반화해 제도를 공격하는 것은 장특공을 악마화하는 전형적인 갈라치기 선동”이라고 지적했다.그러면서 “지금이라도 이러한 위험한 인식을 철회하고, 국민의 노력과 재산권을 존중하는 방향으로 정책 기조를 바로잡길 촉구한다”고 밝혔다.