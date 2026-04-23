張 방미 동행했던 특보단장도 선거전략 엇박자

국민의힘 대표 특별보좌역이 부산 북갑 국회의원 보궐선거 출마를 선언한 한동훈 전 대표와 단일화를 해야 한다고 주장했다. 6·3 지방선거를 앞두고 각 지역에서 독자 선거운동론이 제기되는 가운데 지도부에서도 장동혁 대표와는 다른 주장이 공개적으로 나온 것.
국민의힘 대표 특별보좌역 단장(특보단장)을 맡고 있는 김대식 의원은 22일 한 유튜브에서 “(한 전 대표는) 우리 보수의 소중한 인재 중 한 명”이라며 “보수 단일화는 반드시 이뤄야 한다”고 밝혔다. 김 의원은 더불어민주당에서 하정우 대통령AI(인공지능)미래기획수석비서관의 부산 북갑 차출이 거론되는 것과 관련해 “하정우가 나온다고 계산하고 대책을 세워야 한다”며 “하정우 뉴스를 덮는 가장 좋은 방법은 국민의힘 후보가 나오고 한 전 대표가 나와 단일화할 것이냐 말 것이냐로 해서 덮는 것”이라고 주장했다. 국민의힘 일각에서는 민주당 부산시장 후보인 전재수 의원 지역구인 부산 북갑을 탈환하기 위해 무공천 혹은 한 전 대표와의 단일화 주장이 계속 제기되고 있다.
장 대표는 무공천이나 단일화 주장엔 선을 긋고 있다. 장 대표는 20일 기자간담회에서 “제1야당으로서 보궐선거에 경쟁력 있는 후보를 내 당선시키도록 하는 게 당의 기본 책무라는 입장을 가지고 있다”고 말했다. 한편 장 대표의 방미에 동행했던 김 의원은 22일 한 라디오에서 장 대표가 방미 때 면담한 후 뒷모습 사진만 공개했던 미 국무부 차관보에 대해 “(그) 사진이 도대체 누구인지 (모르겠다)”라고 말했다.
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