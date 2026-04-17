장동혁 방미 일정 사흘 연장…張-김민수 두 명만 남는다

6·3 지방선거를 앞두고 방미 중인 국민의힘 장동혁 대표가 17일로 예정했던 귀국을 20일로 사흘 연기했다.
박준태 당 대표 비서실장은 17일 기자들과 만나 “(장 대표가) 공항까지 이동해서 수속을 밟고 있었는데, 미국 국무부 인사의 요청으로 일정을 늘리게 됐다”며 이 같이 밝혔다. 당초 2박 4일로 예정됐던 장 대표의 방미 일정은 조기 출국으로 5박 7일로 한 차례 늘어난데 이어 귀국 일정이 연기되면서 8박 10일로 늘어났다.
방미단 중 김대식 특보단장과 김장겸 정무실장, 조정훈 의원은 귀국하고 김민수 최고위원만 남아 추가 일정에 동행한다. 장 대표는 ‘브이(V)’ 자 포즈를 취한 김 최고위원과 미 연방의회 의사당 건물을 배경으로 환하게 웃으며 찍은 사진이 김 최고위원 지인 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 공개되면서 당 안팎에서 “화보 찍으러 갔느냐”는 등의 비판을 받았다.
장 대표의 귀국 연기에 대해선 추가 고위급 면담을 통해 비판을 불식시키려는 의도라는 분석이 나온다. 다만 박 실장은 장 대표가 JD 밴스 부통령이나 마코 루비오 국무장관 등 최고위급 인사를 만나는 것이냐는 질문에는 “그런 예측을 언론에서 많이 하던데, 그런 미팅은 성사되지 않은 걸로 안다”고 했다. 당권파인 조광한 최고위원은 이날 “2, 3월에 마코 루비오 국무장관, 하워드 러트닉 상무장관 등과의 면담을 추진했지만 오세훈 서울시장이 공천 신청을 보이콧하는 등 당내 상황이 혼란스러워 무산됐다”고 주장하기도 했다.
당내에선 비판이 계속됐다. 5선 나경원 의원은 “예쁜 그림은 아니었다. 시기적으로도, 내용적으로도 아쉽다”면서 “미국으로서는 (중동 전쟁으로) 굉장히 복잡한 상황 아닌가. 한반도에 관심을 두기 어려운 시기여서 방미 시기 자체가 적절하지 않았다”고 했다.
장 대표는 방미 일정 중 조 그루터스 공화당 전국위원회(RNC) 의장 및 상·하원 의원들을 만나고, 미국 국제공화연구소(IRI) 등도 방문했다. 이날 공개된 IRI 간담회 발언에 따르면 장 대표는 “한국 정부는 대북 억지력보다 대화의 겉모습과 유화적인 신호에 더 큰 비중을 두는 것으로 보인다”며 “상당수 국민은 이를 순진할 뿐 아니라 위험하다고 생각한다”고 주장했다.
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