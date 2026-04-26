‘대구시장 불출마’ 이진숙, 달성 보궐 나오나…“대구, 최후의 보루”

국힘 대구시장 후보로 추경호 확정
대구시장 공천 둘러싼 내홍 수습 국면
‘경선 원칙’이라지만…이진숙 공천 거론
국민의힘 추경호 의원이 국민의힘 대구시장 후보로 26일 최종 선출됐다. 추 의원의 지역구인 대구 달성 보궐선거에 관심이 쏠리는 가운데 이진숙 전 방송통신위원장이 대구시장 불출마를 선언하며 “대구를 최후의 보루로 지키겠다”고 밝혀 재보궐 출마를 시사한 것이란 해석이 나왔다. 야권에선 이 전 위원장이 대구 달성 보궐선거에 출마할 가능성이 거론되고 있다. 다만 박덕흠 공천관리위원장은 “(재보궐 공천은) 경선이 원칙”이라고 밝혔다.
국민의힘 박덕흠 공천관리위원장은 26일 오전 서울 여의도 중앙당사에서 대구시장 경선 결과를 발표하며 “추경호 후보가 국민의힘 대구시장 후보로 결정됐다”고 밝혔다. 컷오프에 반발해왔던 주호영 의원이 불출마를 선언한 데 이어 이 전 위원장도 25일 대구시당에서 기자회견을 열고 불출마를 선하면서 대구시장 공천을 둘러싸고 극심히 불거졌던 내홍 역시 수습 국면으로 접어들었다.
야권의 관심은 이제 이 전 위원장의 보궐선거 출마로 집중되고 있다. 이 전 위원장은 25일 기자회견에서 재보궐선거 출마 의향이 있는지 묻는 질문에 “대구를 자유민주주의의 최후의 보루로 지키겠다는 그 마음밖에 없다”며 가능성을 열어뒀다.
그러면서 이 전 위원장은 장동혁 대표와 면담한 사실도 공개했다. 이 전 위원장은 “장 대표가 미국으로 떠나기 전 저를 만났고 최근에 만나서 대구 문제를 상의한 적이 있다”며 “대구를 어떻게 지킬 것인가에 대한 논의가 있었고 또 공감대가 있었다는 것을 말씀드린다”고 했다. 장 대표 역시 이 전 위원장의 불출마 선언 이후 SNS(소셜네트워크서비스)에 “위원장님은 우리 당의 훌륭한 정치적 자산”이라며 “국민의힘과 함께 대구를 지켜달라”고 밝혔다. 당내에선 이 전 위원장을 추 의원의 지역구인 대구 달성에 공천하는 방안이 거론된다.
다만 박 위원장은 “추가 지역 보궐선거가 이뤄지는 곳은 9곳으로 예정된다”며 “개인적으로는 경선을 원칙으로 해야겠다는 생각을 하고 있다”고 설명했다. 이에 따라 대구 달성은 물론이고 격전지로 꼽히는 부산 북갑, 경기 하남갑 등에서도 경선이 치러질지 주목된다. 부산 북갑 보궐선거에는 국민의힘 후보로 박민식 전 국가보훈부 장관과 무소속으로 한동훈 전 국민의힘 대표가 출마를 공식화했다. 경기 하남갑은 이용 전 의원 등이 출마를 시사한 가운데 유승민 전 의원 차출설이 물밑에서 제기되고 있다.
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