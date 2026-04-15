장동혁, 워싱턴 한국전쟁 기념비 참배…“한미동맹 더 공고히”

  • 동아일보

  • 입력 2026년 4월 15일 16시 12분

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장동혁 대표 페이스북 캡처
장동혁 대표 페이스북 캡처
6·3 지방선거를 50일 가량 앞두고 미국을 방문 중인 장동혁 국민의힘 대표가 15일 미국 워싱턴 한국전쟁 참전용사 기념비 참배 사진을 페이스북에 올렸다. 또 미국 싱크탱크와의 간담회에선 “외교·안보 전반에 걸친 논의가 있었다”고 밝혔다.

장 대표는 이날 자신의 페이스북에 “미국 방문 공식 첫 일정으로 한국전쟁 기념비를 참배하고, 양국 국기를 바쳤다”고 전했다.

그는 “대한민국의 자유민주주의를 지키기 위해 피를 흘린 참전용사들의 숭고한 희생정신을 절대 잊어서는 안 될 것”이라며 “최근 벌어진 중동의 전쟁 상황을 보며 자유와 평화의 소중한 가치를 새삼 되새긴다”고 말했다.

그러면서 “방미 기간 동안 미국 정부 및 의회 인사들을 만나 외교·안보 현안에 대해 논의하고, 한미동맹의 굳건함을 더욱 공고히 하는 계기로 만들겠다”고 덧붙였다.

장 대표는 지난 11일부터 미국을 5박 7일 일정으로 방문했다. 세부 일정은 비공개다.

사진=장동혁 대표 페이스북
사진=장동혁 대표 페이스북
앞서 장 대표는 페이스북에 “트럼프 행정부와 미국 보수 진영의 주요 정책을 연구하는 미국우선정책연구소(AFPI, America First Policy Institute) 및 헤리티지재단(The Heritage Foundation) 등의 핵심 싱크 탱크와 간담회를 가졌다”고도 밝혔다.

그는 이날 간담회에 대해 “한미동맹의 방향성, 안보와 경제, 에너지 문제, 중국의 위협, 보조함 건조에 대한 우리 조선업의 수급 능력 등 외교·안보 전반에 걸친 논의가 있었다”고 설명했다.

장 대표는 “우리는 강력한 한미동맹을 통해 에너지 위기와 안보 리스크를 비롯한 여러 위협을 헤쳐 나가야 한다”며 “위기 속에는 늘 새로운 기회가 있다. 오늘의 심도 깊은 논의를 바탕으로 한미동맹을 더욱 튼튼히 하겠다”고 강조했다.

또 “대한민국이 글로벌 중추 국가로 발돋움하기 위한 국민의힘의 ‘신(新)안보전략’을 수립하겠다”고도 덧붙였다.
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송치훈 기자 sch53@donga.com
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