北, ‘악마의 무기’ 집속탄으로 南 위협 “축구장 10개 면적 초토화”

수십~수백개 자탄으로 ‘강철비’ 타격
중동전서 이스라엘 방공망 뚫어
北, 전력 마비 탄소섬유탄도 시험
북한이 단거리 탄도미사일(SRBM) ‘화성-11가’(KN-23)에 집속탄(북한명 ‘산포탄’·사진) 탄두를 탑재해 발사하는 실험을 했다고 조선중앙통신이 9일 보도했다. 수십∼수백 개의 자탄(子彈·새끼탄)을 퍼뜨려 축구장 10개 크기 면적을 초토화할 수 있어 이른바 ‘악마의 무기’로 불리는 집속탄을 한국을 겨냥한 단거리 미사일에 탑재해 실험한 것이다.
북한 관영매체 조선중앙통신은 9일 6∼8일 사흘에 걸쳐 각종 무기 체계 시험을 잇달아 했다고 밝히면서 그중 하나로 “전술 탄도미사일 산포 전투부 전투 적용성 및 새끼탄 위력 평가 시험을 진행했다”고 밝혔다. 북한은 남한 전역은 물론 주일미군 기지 등을 타격하기 위해 개발한 단거리 탄도미사일인 ‘북한판 이스칸데르’(KN-23) 전투부(탄두)에 집속탄을 탑재해 시험한 결과 “6.5∼7ha(6만5000∼7만 ㎡)의 표적 지역을 초강력 밀도로 초토화할 수 있다는 것을 확증했다”고 주장했다.
확산탄으로도 불리는 집속탄은 미국, 이스라엘과 이란 간 전쟁이 시작된 2월 28일 이후 이란이 공격에 사용한 미사일 중 절반 이상에 장착된 것으로 알려진 탄이다. 탄두부 안에 수십∼수백 개의 자탄이 탑재된 형태로 탄두부가 폭발하는 순간 대량의 자탄이 표적을 향해 ‘강철비’처럼 쏟아지며 무차별 타격한다. 이란 탄도미사일인 ‘코람샤르-4’에는 자탄이 최대 80개 장착되는 것으로 알려졌는데, 이란은 이 미사일로 아이언돔 등으로 구성된 세계 최강의 이스라엘 다층 방공망을 뚫고 도시를 타격하는 데 여러 차례 성공했다.
우리 군도 에이태큼스를 비롯한 각종 미사일과 포탄에 장착할 수 있는 막강한 위력의 집속탄을 다수 비축하고 있다. 다만 집속탄은 살상력을 극대화하기 위해 개발된 대표적인 비인도적 무기여서 국제법 위반 소지 등으로 이를 공식화하지는 않고 있다.
북한은 2022년에도 집속탄이 장착된 미사일을 시험 발사했다. 북한이 이번에 다시 이를 들고나온 건 이란이 집속탄을 사용해 미국과 이스라엘에 맞섰듯 자신들도 유사시 이를 이용해 인명 대량살상에 나설 수 있다는 점을 과시한 것으로 풀이된다.
이와 함께 북한은 6∼8일 집속탄 시험 발사 외에도 개전 초 전력 공급을 차단해 인프라 마비를 일으키는 ‘탄소 섬유탄(정전탄)’을 비롯해 강력한 전자기파를 방출해 한미 연합군의 통신망 등 지휘체계를 마비시키는 ‘전자기 무기’, 드론이나 미사일 공격을 무력화하는 반항공 미사일 체계 등의 성능도 검증했다고 주장했다.
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