李 “중동전쟁, 위기이자 기회…경제체제 근본적 변화 계기로”

이재명 대통령은 9일 “단기적으로 보면 중동 전쟁이 우리 경제에 상당히 큰 위협을 가하고 있고 장기적으로 보면 대한민국 경제 체제가 근본적으로 변화를 해야 될 시점이 된 것 같다”고 했다.
이 대통령은 이날 오전 청와대에서 열린 국민경제자문회의 제1차 전체회의에서 “이번 위기 국면도 모두가 변화를 받아들일 마음의 자세를 갖게 되기 때문에 실제 국정을 담당하는 우리가 잘 준비하면 또다시 이 국면을 기회로 만들어서 새롭게 도약하는 새로운 시스템을 구축하는 정말 좋은 계기가 될 수 있을 것 같다”며 이같이 말했다. 이 대통령이 국민경제자문회의 첫 전체회의를 주재한 것은 취임 후 처음이다. 이번 회의에서는 중동 전쟁 장기화에 따른 경제 위기 대응 방안과 구조 개혁 등을 논의할 것으로 보인다.
이 대통령은 “한편으로 보면 위기지만 한편으로 보면 기회”라며 “집행을 담당하는 우리가 어떤 마음의 자세로 어떻게 노력하냐에 따라서 결과가 달라질 것”이라고 했다. 이어 “세상을 살다 보면 위기는 언제나 닥친다”며 “현재의 상황도 곧 정리될 수 있겠지만 오늘도 휴전했다면서 폭격이 있었다고 한다. 언제 이 상황이 정리될지 잘 알기 어렵다”고 말했다. 그러면서 “단기적으로, 중기적으로, 장기적으로 잘 대비해서 국민들이 더이상 고통을 겪지 않고 희망적 미래를 누릴 수 있게 최선을 다해야 되겠다”고 강조했다.
이 대통령은 참석자들에게 “미리 준비한 자료를 살펴봤는데 준비한 내용이 매우 충실하고 우리 정부에서 실제 정책으로 채택할 만한 내용들이 매우 많아서 큰 도움이 됐다”며 “발표하실 때 빼먹지 말고 시간에 쫓겨서 대충 넘어가거나 중간에 생략하거나 하지 마시고 준비한 내용 충실하게 다 발표해 주시면 좋을 것 같다”고 말했다. 이 자리에는 김성식 국민경제자문회의 부의장을 비롯해 민간자문위원 29명과 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관, 박홍근 기획예산처 장관 등 총 50여 명이 참석했다.
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