마크롱, 전지현·필릭스 등과 ‘화기애애’ 셀카 공개

이달 2일 방한한 뒤 일정을 마친 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령이 배우 전지현, 가수 싸이, 아이돌 스트레이키즈 소속 필릭스 등 국내 연예인들과 직접 찍은 사진을 자신의 소셜네트워크서비스(SNS)에 올렸다.
마크롱 대통령은 4일(현지시간) 자신의 SNS에 짧은 영상을 올렸다. 영상 배경음은 스트레이키즈 노래 ‘승전가’다.
이 영상에서 마크롱 대통령은 필릭스 휴대전화를 들고 함께 셀카를 찍은 뒤 돌려줬다. 필릭스는 프랑스어로 “메르시 보꾸(정말 감사합니다)”라고 인사했다. 필릭스는 한·프랑스 수교 140주년을 맞아 프랑스의 명예대사로 활동 중이다.
마크롱 대통령은 영상 외에 마크롱 대통령 부부 내외와 배우 전지현, 전종서, 노상현과 가수 싸이, 필릭스와 함께 찍은 셀카 사진도 올렸다.
마크롱 대통령은 프랑스 대통령으로는 11년 만에 한국을 국빈 방문했다. 양국은 이번 정상회담에서 원자력, 해상풍력, 인공지능(AI)·반도체·양자, 핵심광물 공급망 분야에서 협력하기로 했다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
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