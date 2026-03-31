이준석 “26조 추경? 회사 어려운데 회식비만 쏘는 사장 꼴”

개혁신당 이준석 대표가 31일 정부의 26조2000억 원 규모 추가경정예산(추경)안에 대해 “회사는 어려워지는데 회식비만 쏘는 사장”이라고 비판했다.
이 대표는 이날 페이스북에 올린 글에서 “이재명 정부의 추경이 딱 그 꼴”이라며 “통장 잔고는 늘었는데 살 수 있는 건 줄어드는 게 민생회복지원금의 정체”라고 했다.
이 대표는 “환율이 장중 1520원대를 찍었다”며 “2009년 글로벌 금융위기 이후 최악”이라고 했다. 이어 “달러 인덱스가 9.4% 하락하는 동안 원화는 오히려 절하됐다”며 “달러가 전 세계에서 약세인데 원화만 추락 중”이라고 했다. 그러면서 “이건 트럼프 요인을 제하고도 청와대의 거시경제 정책의 실패”라고 했다.
이 대표는 “환율이 오르면 출고가가 오르고, 유통가가 오르고, 장바구니가 폭발한다”며 “하사금을 뿌려도 마트 가격표가 더 빨리 오를 것”이라고 했다. 그러면서 “하사금 50만 원을 내리고 그보다 물가가 더 올라서 손해 보는 그 악순환, 문재인 정부에서 정확히 겪어보지 않았느냐”고 덧붙였다.
이 대표는 “현금 살포는 정치고, 거시경제 안정이 정책”이라며 “빚내서 현금 뿌리고 청구서는 다음 세대한테 돌리는 정치, 이 추경의 목적은 국민이 아니라 여당의 지지율”이라고 했다.
앞서 이날 소득 하위 70% 이하 국민 약 3577만 명에게 1인당 10만~60만 원의 고유가 피해지원금을 주는 내용이 담긴 추경안이 국무회의를 통과했다.
정부는 지원금을 기초·차상위 가구에게 1차로 우선 지급하고, 소득 하위 70% 이하 국민에겐 건강보험료 등을 계산해 대상을 확정한 뒤 2차로 지급할 방침이다.
정봉오 기자 bong087@donga.com
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