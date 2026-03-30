강훈식 “에너지 절감, 공공부문 고강도 실천을…국민 참여도 절실”

강훈식 대통령비서실장이 30일 정부와 공공기관에 승용차 5부제, 조명 소등, 냉난방 기준 강화 등 가능한 모든 에너지 절감 조치를 전면 시행할 것을 주문했다고 청와대가 밝혔다. 미국-이란 전쟁에 따른 에너지 위기를 극복하기 위해 공공부문의 절약 실천을 지시한 것이다.
청와대에 따르면 강 실장은 이날 주재한 수석보좌관회의에서 “에너지 확보 노력만큼 중요한 것은 효율적인 사용”이라며 “공공부문이 우선적으로 강도 높은 절약을 실천해야 한다”고 밝혔다.
강 실장은 “정부와 기업이 합심해 에너지 수급 안정에 최선을 다하고 있지만 위기 극복을 위해선 국민적 참여가 절실하다”며 전 국민의 에너지 절약 실천을 요청했다. 또한 사용하지 않는 플러그 뽑기 등 생활 속 절약 실천과 함께 대중교통 이용 확대를 당부했다.
강 실장은 전기 사용량의 상당 부분을 차지하는 산업계의 역할도 중요하다고 강조하며 ‘제조 공정 효율화’, ‘전력 수요 분산’ 등 산업계의 선제적인 대응을 요청했다. 또 기업들의 자발적 참여를 바탕으로 출퇴근 시간 분산 방안을 검토해 달라고 주문했다.
강 실장은 학교 주변 무인점포의 식품 위생 관리 실태와 관련해 소비기한이 지난 식품이 무인점포에 방치돼 있는 등 기본적인 관리조차 미흡한 무인점포 사례가 확인됐다고 지적했다.
강 실장은 “아이들의 건강권이 행정 사각지대에 놓여 있음을 보여주는 문제”라며 상당수 무인점포가 제도상 관리 범위 밖에 있어 현황조차 제대로 파악되지 않고 있는 점을 핵심 원인으로 꼽았다.
강 실장은 “아이들이 먹는 음식에는 단 한 치의 소홀함이나 예외도 있어서는 안 된다”며 관계 부처가 지방정부와 협력해 무인점포 현황을 파악하고 소비기한 준수 여부와 위생 상태에 대한 집중 점검 방안을 마련할 것을 지시했다.
또한 강 실장은 신학기 등 이용이 급증하는 시기를 고려해 단속을 일회성이 아닌 상시 관리 체계로 전환하는 방안도 함께 검토해 보고할 것을 주문했다고 청와대는 밝혔다.
정봉오 기자 bong087@donga.com
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