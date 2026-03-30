강훈식 “에너지 절감, 공공부문 고강도 실천을…국민 참여도 절실”

  • 동아일보

  • 입력 2026년 3월 30일 17시 42분

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강훈식 비서실장이 18일 청와대 춘추관에서 전략경제협력 대통령 특사 활동 관련 UAE 방문 결과 브리핑을 하고 있다. 뉴시스
강훈식 비서실장이 18일 청와대 춘추관에서 전략경제협력 대통령 특사 활동 관련 UAE 방문 결과 브리핑을 하고 있다. 뉴시스
강훈식 대통령비서실장이 30일 정부와 공공기관에 승용차 5부제, 조명 소등, 냉난방 기준 강화 등 가능한 모든 에너지 절감 조치를 전면 시행할 것을 주문했다고 청와대가 밝혔다. 미국-이란 전쟁에 따른 에너지 위기를 극복하기 위해 공공부문의 절약 실천을 지시한 것이다.

청와대에 따르면 강 실장은 이날 주재한 수석보좌관회의에서 “에너지 확보 노력만큼 중요한 것은 효율적인 사용”이라며 “공공부문이 우선적으로 강도 높은 절약을 실천해야 한다”고 밝혔다.

강 실장은 “정부와 기업이 합심해 에너지 수급 안정에 최선을 다하고 있지만 위기 극복을 위해선 국민적 참여가 절실하다”며 전 국민의 에너지 절약 실천을 요청했다. 또한 사용하지 않는 플러그 뽑기 등 생활 속 절약 실천과 함께 대중교통 이용 확대를 당부했다.

강 실장은 전기 사용량의 상당 부분을 차지하는 산업계의 역할도 중요하다고 강조하며 ‘제조 공정 효율화’, ‘전력 수요 분산’ 등 산업계의 선제적인 대응을 요청했다. 또 기업들의 자발적 참여를 바탕으로 출퇴근 시간 분산 방안을 검토해 달라고 주문했다.

강 실장은 학교 주변 무인점포의 식품 위생 관리 실태와 관련해 소비기한이 지난 식품이 무인점포에 방치돼 있는 등 기본적인 관리조차 미흡한 무인점포 사례가 확인됐다고 지적했다.

강 실장은 “아이들의 건강권이 행정 사각지대에 놓여 있음을 보여주는 문제”라며 상당수 무인점포가 제도상 관리 범위 밖에 있어 현황조차 제대로 파악되지 않고 있는 점을 핵심 원인으로 꼽았다.

강 실장은 “아이들이 먹는 음식에는 단 한 치의 소홀함이나 예외도 있어서는 안 된다”며 관계 부처가 지방정부와 협력해 무인점포 현황을 파악하고 소비기한 준수 여부와 위생 상태에 대한 집중 점검 방안을 마련할 것을 지시했다.

또한 강 실장은 신학기 등 이용이 급증하는 시기를 고려해 단속을 일회성이 아닌 상시 관리 체계로 전환하는 방안도 함께 검토해 보고할 것을 주문했다고 청와대는 밝혔다.

#청와대#강훈식#승용차5부제#조명소등#에너지
정봉오 기자 bong087@donga.com
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