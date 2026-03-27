靑국토비서관, 3주택 모두 내놔… 김현지, 2채중 1채 “처분중”

부동산 정책 업무를 담당하는 이성훈 대통령국토교통비서관이 보유하고 있던 3주택을 모두 처분하기로 한 것으로 알려졌다. 이재명 대통령이 22일 “부동산 정책 논의 과정에서 다주택자를 배제하라”고 지시한 이후 청와대 참모들이 잇달아 다주택 정리에 나섰다.
청와대 관계자는 26일 “3주택자인 이 비서관이 서울 강남 2채에 대해 계약을 완료했거나 가계약을 한 것으로 안다”며 “세종 아파트도 매물로 내놓았다”고 말했다. 이날 공개된 고위공직자 정기 재산공개에 따르면 이 비서관은 배우자와 세종시 아파트를 공동 소유하고 있다. 또 이 비서관 배우자는 서울 강남구 대치동 다가구주택과 도곡동 아파트 지분을 보유하고 있다. 이 비서관은 3채를 모두 정리하면 무주택자가 된다.
조성주 인사수석은 본인 명의의 세종시 주상복합 1채를 매각한 것으로 알려졌다. 부부 공동 소유의 서울 서초구 아파트 1채만 남겨 다주택을 해소했다. 청와대 강유정 대변인도 본인 명의로 부모가 20년간 거주해 온 경기 용인 아파트를 팔아 1주택자가 됐다.
김현지 1부속실장은 배우자 소유의 충북 청주 아파트를 처분 중이라고 한다. 김 실장은 경기 성남 분당 아파트를 배우자와 공동 소유하고 있다. 청와대 관계자는 “이 대통령이 부동산 정책 결정 과정에 다주택 공직자를 배제하라고 지시하면서 청와대 내부에선 ‘다주택을 정리해야 일할 수 있다’는 분위기가 잡혔다”고 했다.
한편 국민의힘 장동혁 대표는 최근 보유 주택 6채 가운데 4채를 처분했다. 이날 국민의힘에 따르면 장 대표는 가족과 함께 거주 중인 서울 구로구 아파트, 지역구인 충남 보령시 대천동 아파트 등 2채를 남기고 나머지 주택은 처분했다. 장 대표는 모친이 거주 중인 보령시 웅천읍 단독 주택은 모친에게 무상 증여했다. 국민의힘 최보윤 수석대변인은 이날 기자들과 만나 “집이 팔리지 않거나 가족 간 지분 문제가 있어서 시간을 두고 정리하고 있었다”고 말했다.
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