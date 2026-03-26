靑, 하얼빈 꿔바로우 등 ‘안중근·천안함 추모 특식’ 제공

청와대는 26일 안중근 의사 순국 116주기와 천안함 피격 16주기를 맞아 이들의 희생정신을 기리는 특별한 메뉴로 구내식당 오찬을 마련했다고 밝혔다.
이날 청와대 구내식당에서는 전 직원과 출입 언론인들을 대상으로 ‘기억과 감사의 시간’을 공유할 수 있는 오찬이 제공됐다.
메뉴 가운데 ‘하얼빈 꿔바로우’는 독립운동가들이 즐겨 먹던 음식으로 알려져 있다. 이는 중국 하얼빈에서 이토 히로부미를 저격한 안중근 의사의 결연한 의지와 마지막 순간을 되새기기 위해 준비됐다.
고사리, 무채, 시금치로 구성된 제례 나물은 순국선열에 대한 추모와 예를 담았다. 아울러 천안함 장병들이 부대 인근에서 즐겨 먹던 계란후라이로 장병들을 기억한다는 의미를 더했다.
쇠고기 탕국은 맑고 고결한 정신을 상징한다. 후식으로 제공된 태극 문양의 쑥개떡은 나라 사랑을 의미한다.
‘기억, 헌신, 감사’라는 세 가지 가치를 중심으로 구성된 이날 오찬 메뉴에 대해 청와대 관계자는 “국가를 위해 희생하신 분들의 정신을 일상에서 되새기기 위한 노력”이라고 밝혔다. 이어 “정성과 감사의 마음을 담아 준비한 만큼 함께하는 모든 이들에게 의미 있는 시간이 됐길 바란다”고 말했다.
그러면서 “이번 오찬이 공직사회가 언론과 함께 오늘의 역사적 의미를 공유하고, 공동체적 책임과 기억의 가치를 되새기는 계기가 되길 바란다”고 덧붙였다.
3월 26일은 1910년 안중근 의사가 중국 뤼순 감옥에서 순국한 날이자, 2010년 서해 백령도 인근에서 발생한 천안함 피격 사건으로 46명의 용사가 산화한 날이다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0