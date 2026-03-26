李 재산 49억… 인세-ETF 수익 등 18억 증가

[고위공직자 재산 공개]
1년새 예금 14.8억-부동산 3억 늘어
경조사 등 현금 2억5000만원 증가
靑 비서관급 이상 참모 평균 27억
이재명 대통령 부부의 재산이 49억7721만 원으로 전년 대비 18억8807만 원 증가한 것으로 나타났다. 인세와 상장지수펀드(ETF) 수익 등에 따른 것이다. 비서관급 이상 청와대 참모진은 평균 27억 원대 재산을 보유한 것으로 나타났다.
26일 정부공직자윤리위원회가 관보에 게재한 지난해 12월 31일 기준 이 대통령 및 청와대 참모 재산 내역에 따르면 이 대통령은 전년에 신고한 30억8914만 원보다 18억8807만 원의 재산이 늘었다. 항목별로는 부동산은 3억5390만 원이 증가한 23억 원으로 집계됐다. 부부 공동 명의로 소유한 경기 성남시 분당 아파트 공시가격은 전년 대비 2억2900만 원 오른 16억8500만 원으로 신고됐다. 청와대는 이 대통령은 지난달 분당 아파트를 매물로 내놨으며 매수자가 나섰다고 밝힌 바 있다.
이 대통령의 재산 증가 대부분은 예금 보유액으로, 전년 대비 14억8015만 원이 늘어 총 30억6413만 원으로 집계됐다. 상당 부분은 저서 인세로 이 대통령은 15억6060만 원을, 김혜경 여사는 607만 원을 각각 출판물 저작권으로 신고한 것으로 나타났다. 이 대통령의 저서 중 지난해 4월 발간된 ‘결국 국민이 합니다’(사진)의 판매 수익이 대부분인 것으로 알려졌다. 김 여사의 인세 수익은 2018년 출간한 ‘밥을 지어요’에서 나왔다고 한다.
ETF 투자 역시 예금액 증가에 기여한 것으로 나타났다. 이 대통령은 대선 후보 시절 ‘코스피 5,000’ 시대를 공약하면서 ETF 상품 4000만 원어치를 매수했고, 향후 5년간 월 100만 원씩 총 6000만 원을 더 투자해 1억 원어치를 사겠다고 밝힌 바 있다. 또 경조사 등으로 현금 자산이 총 2억5000만 원 늘었다. 이 대통령의 장남 동호 씨는 지난해 6월 결혼했다.
청와대 비서관급 이상 참모 48명 중에 재산 1위는 134억1603만 원을 신고한 이장형 법무비서관으로 나타났다. 지난해 정부 출범 후 처음 신고한 89억9882만 원(1월 공개)보다 44억1721만 원이 늘어나 청와대 참모진 중 재산 증가 규모도 1위로 조사됐다. 재산 2위는 이민주 국정홍보비서관으로 14억8231만 원 늘어난 79억8436만 원을 신고했다. 이어 위성락 국가안보실장(61억4370만 원), 김상호 춘추관장(59억9655만 원), 이태형 민정비서관(59억316만 원), 문진영 사회수석비서관(57억1447만 원) 순으로 나타났다. 참모들 중 전성환 경청통합수석비서관이 3억1948만 원으로 가장 적은 재산을 신고했다.
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