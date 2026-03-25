K잠수함 도산안창호함, 태평양 횡단해 캐나다와 연합훈련

국내 기술로 독자 설계 건조한 3000t급 잠수함 1번함인 ‘도산안창호함(사진)’이 한-캐나다 연합협력훈련 참가를 위해 25일 진해기지를 출항한다.
도산안창호함은 1만4000km를 항해해 5월 말 캐나다 빅토리아 에스퀴몰트항에 입항한 뒤 6월 초 캐나다 해군과 연합협력 훈련을 실시할 예정이다. 이후 도산안창호함은 6월 말 하와이에서 미국 해군이 주관하는 다국적 해상훈련 림팩(RIMPAC)에 참가한 후 국내로 복귀할 예정이다.
한국 해군의 잠수함이 태평양을 횡단하는 것은 처음이고, 항해 거리도 역대 최장이다. 도산안창호함은 태평양 횡단 중 괌과 하와이의 미 해군기지에 기항해 군수적재를 한 뒤 캐나다 해군 잠수함 승조원 2명(부사관)을 태우고 빅토리아까지 항해할 계획이라고 해군은 설명했다.
이날 진해기지에서 열린 환송 행사에서 곽광섭 해군참모차장은 주한캐나다 대사와 함께 진해군항의 바닷물이 담긴 3000t급 잠수함 모형캡슐 2개를 도산안창호함장에게 수여하는 ‘해수전달식’을 개최한다. 도산안창호함이 태평양 횡단 후 캐나다에 도착한 뒤 모형캡슐 2개에 캐나다 바닷물을 추가로 담는 합수(合水) 행사를 거쳐 양국이 하나씩 나눠 간직하기 위한 것이다. 이는 최초로 태평양을 횡단하는 한국 잠수함의 개척 정신과 한-캐나다 해군의 우호 협력을 강조하는 차원이라고 해군은 설명했다.
캐나다는 올해 상반기 중 최대 60조원 규모의 차세대잠수함 사업의 우선협상대상자를 선정할 계획이다.
이용철 방위사업청장은 격려사를 통해 “도산안창호함의 출항은 대한민국 해군과 방위산업, 그리고 국가가 함께 만들어낸 역량의 결실이자 미래를 만들어갈 원동력이 될 것”이라며 “캐나다, 영국 등 우방국과의 협력을 확장하는 이정표가 되고 우리 해군의 위상과 대한민국 방산의 저력을 다시 한번 확인하는 계기가 되기를 기대한다”고 말했다.
방사청 관계자는 “도산안창호함의 태평양 횡단은 독일과 경합 중인 K-잠수함의 우수한 작전성능을 실증하는 계기가 될 것”이라고 밝혔다.
이병일 도산안창호함장(대령)은 “잠수함은 항상 미지의 항로를 개척해왔으며, 이번 태평양 횡단도 새로운 역사를 개척하는 의미 있는 항해가 될 것”이라며 “승조원 모두가 일치단결하여 ‘대양을 누비는 침묵의 수호자’로서 훈련 성과를 달성하고, 나아가 대한민국 잠수함의 뛰어난 성능을 널리 알리겠다”고 말했다.
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