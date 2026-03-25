배현진 “서울 선거 장동혁 지도부 방해 없다면 해볼 만…도움되는 곳 없어”

국민의힘 서울시당위원장인 배현진 의원은 25일 6·3 지방선거 서울 지역 선거 판세와 관련해 “장동혁 지도부와 공천관리위원회의 방해가 없다면 충분히 해볼 만하다”고 전했다.
배 의원은 이날 오전 SBS 라디오 김태현의 정치쇼에서 “저의 윤리위원회 징계, 김종혁 전 최고위원의 징계를 법원이 두 번이나 뒤집은 것은 정당으로서 말도 안 되는 행태를 했다는 걸 국민들 앞에 자인한 것 아닌가”라며 이같이 말했다.
이어 “당에 계속되는 잡음을 생산해 내는 것을 당 대표가 수수방관하고 있다”며 “국민들의 눈살을 찌푸리게 하고 피로감을 높이는 행위가 아니라면 새로운 모습으로 선거를 치를 수 있을 것”이라고 했다.
진행자가 ‘서울시당에 선거대책위원회를 따로 둘 것인가’라고 묻자 “장동혁 대표의 컬러와는 같지 않게 서울의 컬러를 보여줄 것”이라고 답했다.
‘장 대표 없이 선거유세를 할 것인가’라는 취지로 재차 물으니 “와서 도움이 되는 선거 지역이 단 한 군데도 없다”고 했다. 그러면서 “누가 될지는 모르겠지만 서울시장 후보를 전면에 앞세워서 후보들과 함께 뛸 것”이라고 부연했다.
‘당의 색깔인 빨간색 대신 흰색 점퍼를 입고 선거운동을 할 것인가’라는 질문에는 “저는 원래 흰 점퍼, 빨간 점퍼를 교차해서 입었다”고 했다.
한동훈 전 대표 출마와 관련해서는 “아직까지 정해지지 않았다”며 “본인의 색깔을 잘 드러낼 수 있고 보수 재건의 상징을 드러낼 수 있는 지역에서, 반드시 승리할 수 있는 지역에서 나왔으면 하는 바람”이라고 말했다.
대구시장 예비후보 경선에서 컷오프(공천 배제)된 주호영 의원과 한 전 대표의 무소속 연대설에 대해서는 “한 전 대표로서는 좋은 카드가 될 수 있다”며 “무조건 선거 출마를 고려한다는 전제로 여러 지역을 두루 고민한다는 건 좋은 것”이라고 했다. 당 일각에서는 주 의원이 무소속으로 대구시장에 출마할 경우 해당 지역구인 대구 수성갑 보궐선거에 한 전 대표가 나설 수 있다는 관측이 제기된다.
이진숙 전 방송통신위원장의 ‘수도권 차출론’에 관해서는 “지금 수도권은 예수님이 나와도 안 될 상황”이라며 “지도부가 강서구청장 선거에서부터 수도권에 이기는 전략을 낸 적이 없다. 국민들이 하지 말라는 것만 골라서 했다”고 말했다.
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