김정은 “한국, 가장 적대국… 우리 건드리면 무자비한 대가”

최고인민회의서 “한국 철저히 무시”
“우린 평화 거절해본 적 결코 없어”
핵 인정 조건 美와 대화 여지 열어놔
김정은 북한 국무위원장이 북한의 국회 격인 최고인민회의 시정연설에서 “한국을 가장 적대적인 국가로 공인하고 가장 명백한 언사와 행동으로 철저히 배척하고 무시하면서 다루어 나갈 것”이라고 밝혔다. 다만 “조선민주주의인민공화국(북한)은 지금까지 평화를 거절해 본 적이 결코 없다”고 했다. 핵보유국 인정을 조건으로 한 미국과의 대화 여지를 열어 둔 것으로 풀이된다.
24일 북한 조선중앙통신에 따르면 김 위원장은 전날(23일) 열린 최고인민회의 15기 1차 회의 시정연설에서 “공화국 정부는 핵보유국 지위를 절대 불퇴로 계속 공고히 다지며 적대 세력들의 온갖 반공화국 도발 책동을 짓부셔 버리기 위한 대적 투쟁을 공세적으로 벌여 나갈 것”이라고 했다. 이어 “우리 공화국을 건드리는 한국의 행위에 대해서는 추호의 고려나 사소한 주춤도 없이 무자비하게 그 대가를 치르게 하겠다”고 밝혔다. 북한이 영토 조항 신설과 ‘남부국경선’ 요새화를 예고한 가운데 한국에 대한 선제 타격에 나설 수 있다는 위협으로 풀이된다.
북한은 이번 회의를 통해 ‘사회주의 헌법’을 ‘헌법’으로 명칭을 변경하는 등 헌법 개정을 논의했다고 밝혔다. 다만 남북 관계를 ‘적대적 두 국가’로 명시한 내용이 반영됐는지는 밝히지 않았다. 임을출 경남대 극동문제연구소 교수는 “‘전략적 모호성’의 극대화 차원이자 상대방에게 공포심과 불확실성을 동시에 주어 향후 정세 변화에 따라 자신들의 행동 범위를 유연하게 조절하려는 계산”이라고 분석했다.
김 위원장은 이날 연설을 통해 핵보유국 지위의 불가역성과 핵무력 강화의 정당성을 주장했다. 미국에 대해선 “세계 도처에서 국가테로(테러)와 침략 행위를 자행하고 있지만 오만무도한 미국의 강권과 만용은 오히려 자주 세력의 반미 감정과 증오심을 격발시키고 단결과 항거로 떠밀고 있다”고 했다. 미국의 이란 공습과 베네수엘라 정권 교체 시도 등을 염두에 둔 내용으로 보이나 도널드 트럼프 미국 대통령을 직접 비난하지는 않았다.
청와대는 김 위원장의 연설 내용과 관련해 “적대적 언사가 지속되는 것은 평화공존에 하등 도움이 되지 않는다는 입장”이라며 “정부는 긴 시야를 갖고 한반도 평화공존 정책을 일관되게 추진해 나갈 것”이라고 밝혔다.
한편 조선중앙통신은 알렉산드르 루카셴코 벨라루스 대통령이 김 위원장의 초청으로 북한을 공식 방문한다고 밝혔다. 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 김 위원장이 국무위원장으로 재추대된 데 대한 축전을 보내 “포괄적인 전략적 동반자 관계를 더욱 발전시키기 위한 긴밀한 공동사업을 계속해 나갈 것”이라고 했다.
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