국힘, 주호영-이진숙 컷오프… 與 “김부겸 대구출마, 이번주 정리”

6·3 지선 ‘관심의 핵’ 떠오른 대구
국힘, 윤재옥-추경호-최은석 등 포함 6명 경선→2명 압축후 후보 선출
與지도부 인사 등 김부겸 출마 요청… 일부 측근은 여전히 만류하는 상황
朱 “법적 대응”… 무소속 출마 변수
국민의힘 공천관리위원회가 22일 6·3 지방선거 대구시장 후보 공천과 관련해 당내 최다선(6선)인 주호영 의원과 이진숙 전 방송통신위원장을 컷오프(공천 배제)했다. 이정현 공관위원장이 주 의원 등 중진 의원들을 대거 컷오프하려 한다는 계획이 알려지면서 ‘공천 내정설’이 확산되는 등 당내 내홍이 격화된 가운데, 주 의원과 이 전 위원장이 동시에 컷오프된 것이다. 주 의원이 무소속 출마를 강행할 경우 대구시장 선거 구도는 요동칠 것으로 전망된다. 더불어민주당에선 김부겸 전 국무총리의 출마 결정이 임박한 것으로 알려진 가운데, 정치권에선 ‘보수 텃밭’으로 불리던 대구가 이번 지방선거의 핵으로 떠오르고 있다는 분석이 나온다.
● 주호영·이진숙 컷오프… 반발 이어져
이 위원장은 이날 서울 여의도 중앙당사에서 열린 공관위 회의 이후 브리핑을 열고 “주 의원과 이 전 위원장의 역할이 대구시장이라는 단일 직위에 머물기보다는 국회와 국가 정치 전반에서 더 크게 쓰이는 것이 대한민국 전체를 위해 더 필요하다고 판단했다”고 밝혔다.
공관위는 김한구 전 달성군새마을협의회 감사도 컷오프했고, 현역인 윤재옥(4선), 추경호(3선), 유영하(초선), 최은석(초선) 의원과 이재만 전 대구 동구청장, 홍석준 전 의원 등 6명의 예비경선으로 상위 2명을 뽑은 뒤 본경선을 치러 최종 후보를 선출하기로 했다.
당초 이 위원장은 후보 9명 중 중진 의원들을 대거 컷오프하고 기업인 출신 초선 최은석 의원과 이 전 위원장의 양자 경선을 구상했던 것으로 알려졌다. 내홍이 확산되자 장동혁 대표는 이날 오전 대구를 찾아 대구지역 의원 전원(12명)과 연석회의를 갖고 수습에 나섰다. 의원들은 “인위적 컷오프는 안 된다. 시민들이 가장 경쟁력 있는 후보를 선택할 수 있도록 ‘시민 공천’을 해야 한다”고 밝혔고, 장 대표는 이 위원장에게 같은 의견을 전달했다. 하지만 이 위원장은 이날 주 의원과 이 전 위원장을 컷오프하면서 “그러한 것들을 다 수용할 수 없었다”고 말했다.
주 의원은 입장문에서 “절대 수용할 수 없다. 부당한 컷오프에 대해 사법적 판단을 구하겠다”며 “마지막까지 물러나지 않겠다”고 밝혔다. 주 의원은 통화에서 무소속 출마 가능성에 대해 “검토 중”이라고 했다. 친이(친이명박)계였던 주 의원은 친박(친박근혜)계가 주도한 2016년 총선 새누리당(현 국민의힘) 공천에서 탈락하자 무소속으로 대구 수성을에 출마해 당선된 뒤 복당했다. 이 전 위원장은 “납득할 수 없는 결정”이라고 밝혔다. 다만 이 전 위원장은 국회의원 보궐선거 출마로 선회할 것이란 관측이 나온다.
당내에선 지도부가 공관위에 재논의를 요구할 가능성이 거론된다. 이날 공관위 회의에서 정희용 사무총장과 최수진 의원(원내수석대변인)은 반대, 서지영 의원은 기권한 것으로 전해졌다. 정 사무총장은 회의 직후 “원활한 가교 역할을 다하지 못한 책임을 통감한다”고 했다. ● 출마로 기운 김부겸, 이번 주 입장 발표
민주당에선 김 전 총리가 이번 주중 대구시장 출마에 대한 공식 입장을 직접 밝힐 것으로 알려졌다. 김 전 총리는 최근 민주당 지도부 인사가 직접 만나 출마를 설득한 데 이어 당내 지역 원로 등도 잇따라 권유하면서 출마로 기운 것으로 전해졌다. 김 전 총리 측근은 통화에서 “대구에서 민주당 이름으로 정치하는, 이른바 ‘김부겸 키즈’들이 결단을 강력히 요구하면서 출마로 결심을 굳힌 걸로 안다”며 “다만 일부 측근은 여전히 만류하는 상황”이라고 전했다.
조승래 사무총장은 22일 기자간담회에서 “김 전 총리가 이번 주 내로 가부간 결정할 것”이라고 말했다. 이어 “대구·경북 통합이 무산된 상황에서 주요 현안 해결을 위해선 힘 있고 능력 있는 사람이 필요하다”며 “(국민의힘은) 기득권 우물에 갇혀 공항 이전 문제도 진도 못 빼는 무능한 정치의 전형”이라고 했다.
지도부는 20대 총선 당시 대구 수성갑에서 62.3%의 득표로 당선됐던 김 전 총리가 나선다면 승산이 있다고 보고 있다. 한국갤럽이 17∼19일 실시해 20일 공개한 여론조사에 따르면 대구·경북 응답자 중 민주당 지지가 29%, 국민의힘 지지가 28%로 팽팽했다. 대구·경북 응답자의 이재명 대통령 긍정 평가도 63%로 부정 평가(21%)를 훌쩍 뛰어넘었다(전화면접 방식·95% 신뢰수준에 표본오차 ±3.1%포인트·자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조).
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