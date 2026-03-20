김민석, 유시민 언급 문자 노출에 ”사적 표현 불편함 정중히 사과”

김현 의원과 텔레그램 문자 주고받으며
“시민 형은 TV출연 즐기는 강남 지식인”
논란 되자 “탁월함 인정하는 선배님”
김민석 국무총리가 유시민 작가를 겨냥해 “유명세, TV 출연 즐기는 강남 지식인”이라고 비판한 메신저 내용이 언론에 보도된 데 대해 “사적 표현에서의 불편함에 대해 정중히 공개 사과드린다”고 밝혔다.
김 총리는 20일 페이스북을 통해 “(국회) 본회의 얼마 전의 사적 대화 노출에 불편을 느끼신 국민 여러분께 죄송하다는 말씀을 올린다. ‘혼자 있을 때라도 늘 삼가야 한다’는 공자님 말씀처럼 혼잣말이든 토론이든, 절제와 품격이 필요하다고 생각해 온 입장에서 부끄럽다”며 이같이 말했다.
전날 국회 본회의장에서 포착된 더불어민주당 김현 의원과 김 총리가 주고받은 텔레그램 대화에 따르면 김 총리가 “좋다 싫다 올렸다 내렸다 ㅋㅋㅋ 난 어리둥절”이라고 말하자, 김 의원은 “책 내면 출연해요. 본인이 직접 얘기함요. 어제 매불쇼에서요”라고 답했다. 이어 김 총리는 “ㅎㅎ (유)시민 형은 유명세, TV 출연 즐기는 강남 지식인 됐지”라고 했고, 김 의원이 “지지층이 겹치죠. 노회찬+조국+”이라고 쓴 부분까지 찍혔다.
이와 관련해 김 총리는 이날 “(저는) 유시민 선배님을 늘 형이라 부르며 그 탁월함을 인정하는 사람”이라며 “선배님께서 총리를 하셨으면 좋겠다고 의견을 낸 바도 있을 정도”라고 해명했다. 이어 “20여 년 전의 정치적 격변 과정에서 제게 느끼셨을 불편을 늘 죄송하게 생각하고, 지난 계엄 이후 누차에 걸쳐 공개 칭찬해 주신 데 감사를 표해왔다”고 말했다.
그러면서 “어려운 시기의 탁월한 신경안정력에도 늘 감사했다”며 “단일화에 대한 제 충정을 인정해 주신 노무현 대통령님의 자서전을 감수해 주신 데 대해서도 늘 감사하게 생각한다”고 했다.
김 총리는 “물론 정치적 생각은 달랐던 적이 많다”며 “DJ(김대중 전 대통령)에 대한 생각도, 민주당에 대한 생각도, 국면에 대한 판단도 달랐던 적이 많다. 최근 검찰개혁 과정에 대한 논평의 정확성과 세밀함, ABC론의 타당성과 부작용 등에 대해서도 생각이 다르다. 제가 보다 자유로워지면 편히 말씀을 나눠보고 싶기도 하다”고 전했다.
유 작가는 지난 18일 유튜브에서 “김 총리가 총리로 임명되고 나서 참 잘한, 잘된 인사라고 굉장히 큰 기대감을 제가 여러 차례 표명한 바가 있다”고 말했다. 앞서 김어준 씨 유튜브에서 최근 서거한 이해찬 전 국무총리에 대해 이야기하며 “김 총리는 울지 말고 이해찬 책을 보라”고 발언한 내용이 김 총리에 대한 모욕이라는 논란이 불거지자 해명한 것이다.
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