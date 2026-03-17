국힘 박수민, 서울시장 출마…“오세훈 나와달라”

국민의힘 박수민 의원(초선·서울 강남을)이 6·3 지방선거 서울시장 후보 출마에 나선다. 현 오세훈 서울시장이 당 지도부를 향해 ‘절윤(윤석열 전 대통령 절연) 실천’을 요구하며 아직 공천을 신청하지 않은 가운데, 일각에서 박 의원이 ‘플랜B’로 거론돼 왔다.
박 의원은 17일 국회에서 기자들과 만나 “(출마를) 결정했다”고 밝혔다. 그는 앞선 오 시장의 공천 접수 거부가 자신의 출마에 영향을 미쳤는지 묻는 말에 “당연히 고려 요인이 됐다”고 답했다.
이어 구체적인 출마 이유에 대해 “우리 당이 지금 좋은 모습을 못 보여드리고 있다. 후보 출마를 갖고도 지지부진한 것은 도저히 도리가 아니다”라며 “이 상태로는 안 될 것 같다”고 말했다. 그러면서 “누군가 행동으로, 도전으로 타성을 깨야 한다”고 강조했다.
박 의원은 오 시장을 향해 출마를 촉구했다. 그는 “오 시장의 출마를 간곡히 권유한다. 꼭 나와주면 좋겠다”며 “정정당당하게 승부를 걸어서 국민께 도리를 다해야 한다. 투명하게 한번 경선하면 좋겠다”고 말했다.
그는 오 시장이 혁신 선거대책위원회 구성과 인적 쇄신을 요구하며 공천 신청을 고민하는 것을 두고 “그것이 출마의 조건이 될 수는 없다”며 “공천 신청을 하고 요청해도 되는 것”이라고 지적했다. 이어 “당의 변화와 개혁을 당연히 해야 한다”면서도 “그것이 (공천) 접수의 조건이 되는 것은 비상식적”이라고 했다.
당 지도부와 출마를 사전에 논의했는지 묻는 말엔 “전혀 없었다”고 답했다.
박 의원은 오 시장과의 차별점에 대해선 “경제관료, 대통령실 경험, 해외 합작 벤처 사업까지 다 한 사람은 저”라고 말했다.
더불어민주당 정원오 서울시장 예비후보를 향해선 “좋은 승부를 해 보면 좋겠다”고 했다.
박 의원은 22대 총선 당시 국민의힘에 경제 분야 인재로 영입됐다. 지난해 6월부터 송언석 원내대표의 비서실장직을 맡아왔던 그는 이날 원내대표실에 사의를 밝혔다.
국민의힘 서울시장 후보 추가 공모 신청은 이날 오후 6시에 마감된다. 앞서 당 공천관리위원회는 오 시장이 당 공천 신청 접수 마지막 날인 8일까지 후보 등록을 하지 않자, 12일까지로 접수일을 늘렸다. 그러나 오 시장은 2차 공천 접수에도 응하지 않았다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
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