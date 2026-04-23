[동행&]“긴 병에 장사 없다?” 가족 일상 흔드는 치매 간병… 이제는 ‘생존 보장’ 챙길 때

고령화 속 커지는 돌봄 리스크

치매 넘어 장기요양·노후 자산 관리까지 대비해야

크게보기 AI로 생성한 이미지.

“어느 날 갑자기 찾아온 치매, 환자보다 남은 가족의 삶이 먼저 무너졌습니다.”고령화가 빠르게 진행되면서 부모의 건강과 자신의 노후를 걱정하는 이들이 늘고 있다. 흔히 노후 질환 대비라고 하면 진단비나 수술비를 떠올리지만, 실제 중장년층이 체감하는 가장 무겁고 긴 고통은 바로 ‘치매 간병’이다. 치매는 단순한 기억력 저하를 넘어, 환자 본인과 가족의 생활 방식, 경제적 여건 전반을 뒤흔드는 거대한 ‘돌봄 리스크’로 자리 잡고 있다.

“기억을 잃는 것보다 두려운 건, 가족의 일상이 무너지는 것입니다”

크게보기

최근 요양병원에 노모를 모신 50대 직장인 김모 씨는 깊은 한숨을 내쉬었다. 치매 판정 초기만 해도 가족들이 번갈아 가며 돌봄을 맡았지만, 증상이 악화되면서 가족들의 일상도 함께 무너져 내렸다. 밤낮이 바뀐 노모를 돌보느라 아내는 우울증에 시달렸고, 김 씨 역시 직장 생활에 큰 지장을 받았다. 김 씨는 “치료비나 병원비는 어떻게든 마련했지만, 끝을 알 수 없는 24시간 간병의 고통은 겪어보지 않으면 모른다”고 토로했다.

밥 먹이고 달래고… 가족 한 사람에게 가혹하게 집중되는 24시간 간병의 늪

크게보기

치매 간병의 진짜 무서움은 진단 이후의 ‘끝없는 일상’에 있다. 초기에는 병원 진료를 동행하거나 약물 복용을 관리하는 수준에 그치지만, 시간이 지날수록 가족이 감당해야 하는 돌봄의 범위는 기하급수적으로 넓어진다.식사 여부를 일일이 확인하고, 외출 시 배회나 낙상 사고에 대비해 늘 그림자처럼 붙어 있어야 한다. 수면 패턴이 무너지거나 반복적인 질문, 감정 기복과 공격성에 대응하는 과정은 보호자의 진을 빼놓는다.

문제는 이 무거운 짐이 가족 구성원 사이에 고르게 나뉘지 않는다는 점이다. 형제가 많았던 과거와 달리 가족 규모가 축소되면서, 직장 생활을 병행하는 자녀 한 명이 퇴근 후 돌봄을 전담하거나, 고령의 배우자가 하루 종일 간병에 매달리는 ‘노노(老老) 간병’ 상황이 태반이다. 이 과정에서 보호자의 경제활동은 위축되고, 신체적 피로와 정서적 소진이 극에 달한다. 치매 간병이 단순한 가족의 애정과 책임감만으로는 버틸 수 없는 장기적인 붕괴 리스크로 여겨지는 이유다.

길어진 기대수명, 치매 넘어 ‘장기요양’과 ‘생존 리스크’ 전반을 봐야 할 때

크게보기

전문가들은 치매를 바라보는 시각 자체가 달라져야 한다고 지적한다. 치매 간병을 더 이상 운이 나쁜 일부 가정의 특수한 문제로 치부할 수 없다는 것이다. 평균수명이 늘어나면서 돌봄을 가족 내부에서만 해결하기 어려운 환경이 이미 일상이 되었다.이는 자연스럽게 치매 대비를 넘어, 장기요양과 노후 ‘생존 리스크’ 전반을 아우르는 문제의식으로 이어진다. 기대수명이 길어졌다는 것은 역설적으로 의료와 돌봄이 필요한 기간, 즉 ‘아픈 채로 살아가는 시간’ 역시 늘어났음을 의미한다.치매 여부와 관계없이 고령기에는 신체 기능 저하나 만성질환으로 장기적인 누군가의 돌봄이 필요한 상황이 필연적으로 발생한다. 질병에 걸렸다는 사실 자체보다, 이후 얼마나 오랜 기간 생존하며 간병비와 생활비를 감당해야 하는지가 노후의 삶의 질을 결정짓는 핵심 요소가 된 것이다. 단순히 사망을 보장하거나 일회성 치료비를 지급하는 과거의 대비 방식에서 벗어나 생존 기간 중 필요한 든든한 보장과 자산 활용 문제까지 폭넓게 바라봐야 한다는 지적이 나오는 배경이다.

막연한 불안은 그만… 보험업계, ‘장기요양·자산 보존’ 특화 상품으로 응답

크게보기

이처럼 간병 리스크가 사회적 화두로 떠오른 가운데, 보험업계의 움직임도 빨라지고 있다. 과거의 단순 진단비 위주에서 벗어나 치매를 포함한 장기요양 상태 전반과 노후 생존 리스크에 직접적으로 대응하는 보장을 속속 선보이고 있는 것이다.새롭게 출시된 ‘밸류플러스보장보험’은 그동안 사망 보장에 치중되어 있던 종신보험의 한계를 깨고, 장기요양 보장을 결합한 것이 가장 큰 특징이다. 가족을 위한 사후 보장도 중요하지만, 당장 내가 아파서 장기요양이 필요할 때 실질적인 도움을 받을 수 있도록 ‘생존 보장’ 혜택을 대폭 강화해 고객들의 큰 호응을 얻고 있다.또한 함께 선보인 ‘치매 담은 간병 플러스 보험’은 간병 보험의 새로운 기준을 제시했다는 평가를 받는다. 중증 치매뿐만 아니라 경도 치매부터 집중적으로 보장해 초기 대응을 돕는 것은 물론이고 치매에 걸리지 않았을 때도 일정 요건을 충족하면 연금 전환 기능을 통해 생활 자금으로 활용할 수 있는 선택지를 제공한다. 이를 통해 노후 간병과 자산 관리라는 두 마리 토끼를 모두 잡을 수 있도록 설계됐다.초고령사회, 치매와 장기요양은 누구도 피할 수 없는 현실이자 생활 리스크가 되었다. 막연한 불안감에 떨거나 간병이 시작된 후 허둥대기보다는 건강할 때 미리 돌봄 공백과 간병 비용을 점검해야 한다. 내 가족의 일상을 지켜줄 현실적인 방패막이를 미리 마련해 두는 지혜가 그 어느 때보다 필요한 시점이다.