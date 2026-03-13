군소정당의 비애, 회의장앞 항의시위 [정치 한 컷]

‘개혁진보 4당’ 의원들이 13일 오전 정치개혁특별위원회회의가 열리는 국회 행안위 복도 앞에서 피켓을 들고 항의시위를 하고 있습니다.
조국혁신당, 진보당, 기본소득당, 사회민주당 등 ‘진보4당’은 지구당을 허용하고 지구당 후원회 설치를 허용하는 내용의 정치개혁법 개정을 요구하고 있습니다. 소수 정당이 활로를 찾기 위해 필요한 △중대선거구제 전면 도입 △자치단체장 결선투표제 도입 △(지방의회) 연동형 비례대표제 도입 △비례대표 정수 확대(30%) 등도 강하게 주장하고 있습니다.
하지만 여야 다수당인 더불어민주당과 국민의힘은 세밀한 협의를 하자며 소극적으로 대응하고 있습니다. 현행 제도하에서 치루는 선거제도가 다수당에게 절대적으로 유리하기 때문입니다.
이들 4당은 지난 9일부터 본관 앞에서 ‘거대양당의 기득권 야합’이라고 비판하며 천막 농성을 계속하고 있습니다.
