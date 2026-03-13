‘거래설’ 고발 제외 논란에…김어준 “짜고 친 보도 아니었다”

與 ‘공소취소 거래설’ 제기한 기자만 고발
허위보도 매체 대표 고발한 전례와 달라
金 “고발 들어오면 무고로 보내버릴 것”
더불어민주당이 이른바 ‘공소취소 거래설’과 관련해 장인수 전 MBC 기자를 고발하고 유튜버 김어준 씨는 제외해 논란이 된 가운데 김 씨는 장 전 기자와 해당 내용을 사전에 공유하지 않았다고 했다.
김 씨는 13일 자신의 유튜브 채널에서 “장 기자가 그 말(공소취소 거래설)을 할 것을 저희와 공유하지 않았다. 미리 짜고 한 게 아니다”며 “고소, 고발 들어오면 좋다. 모조리 무고로 보내버릴테니까”라고 밝혔다. 김 씨는 전날에도 같은 취지의 해명을 했다.
김 씨는 “방송 전 작가들이 출연진을 섭외할 때 각자 자신이 담당한 패널(출연진)에 그날 주제에 관한 견해를 물어 정리를 한다”며 “어떤 분은 소상히 이야기하고 어떤 분은 ‘현장에서 답할게’라고 간단히 말하는 분도 있다”고 했다.
그러면서 “그런 기본적인 파악이 돼야 여러 사람이 출연했을 때 짧은 시간 내에 효율적인 토크할 수 있다. 누가 어떻게 의견이 다른지 기본 파악이 돼야 의견을 끌어내고 (찬반) 구도도 나오고 하니까 그런 정리를 한다”고 했다.
김 씨는 작가들이 방송 전 장 기자 의견을 정리한 보고 내용에도 ‘공소취소 거래설’은 없었다고 했다. 김 씨는 “(제작진이 공유한) 어떤 기록, 단계에도 장 기자가 라이브에서 한 말은 없다. 미리 알고 짜고쳤다는 식의 주장을 하는 사람은 무슨 근거로 하나”며 반문했다.
그러면서 “저희한테는 장 기자가 출연 전까지 자신이 라이브에서 말한 내용에 대해 전혀 언급하지 않았던 걸 기록을, 모든 단계에서 마지막 대본까지, 시간까지 입증할 수 있다”며 “그러니까 고소 고발 들어오면 좋다. 모조리 무고로 보내버릴테니까”라고 했다.
김 씨는 장 기자의 공소취소 거래설의 실체적 진실도 장 기자 본인의 책임이라고 강조했다. 김 씨는 “취재 내용 신빙성에 대해선 장 기자 본인의 책임”이라며 “언제, 어떤 형식으로 취재 내용을 터뜨릴지는 그건 장 기자가 선택할 일이다. 장 기자가 터뜨릴만큼 뉴스공장 접속자가 많은 것을 우리가 사과해야 하나? 뭐라는 거야”라며 감정적인 반응을 보이기도 했다.
이와 관련해 민주당은 전날 공소취소 거래설를 제기한 장 전 기자를 고발했고 김 씨를 제외했다. 김현 민주당 국민소통위원장은 “유튜브 김어준 뉴스공장에 출연해 ‘고위 관계자가 공소 취소를 해줘라며 검찰과 거래를 시도했다’는 주장을 한 장인수 씨에 대해 정보통신망법상 제70조 허위사실 적시에 의한 명예훼손 혐의로 고발할 예정”이라고 말했다. 김 씨를 고발하지 않은 것에 대해선 “법적 검토를 했는데 김어준 씨는 (고발 대상에) 해당 되지 않는다”고 했다.
민주당은 지난해 이른바 ‘선관위 중국 간첩’ 등의 허위보도를 한 기자와 해당 매체 대표를 명예훼손 등의 혐의로 고발한 바 있다.
