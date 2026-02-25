“공취모 유지하면 진짜 계파 돼”…김기표·민형배·부승찬 탈퇴

與 공식기구 출범에 모임 내부 균열
더불어민주당이 이재명 대통령 사건 공소 취소 및 국정조사 추진을 위한 공식 기구를 출범시키자 김기표·민형배 등 당내 공소취소모임(일명 공취모)에 몸담았던 의원들이 잇달아 탈퇴 의사를 밝혔다. 공취모 측은 공식 기구 출범에도 불구하고 모임을 계속 유지하겠다고 밝혔고, 이에 대해 “계파 모임”이라는 우려가 일었다.
간사 이건태 “당 조직과 별개로 운영”
25일 민주당 김기표 의원은 페이스북을 통해 “방금 공취모에서 모임을 계속 유지하겠다는 입장을 낸 것을 보고 매우 실망했다”며 “당 공식 기구로서 추진하는 것이 목적을 달성하는데 훨씬 효과가 클 것임에도 왜 굳이 따로 공취모를 계속 존치시키려 하는지 이해할 수가 없다”고 지적했다.
김 의원은 “그렇게 되면 정말 계파 모임이 되는 것 아닌가 생각이 든다”며 “저는 공취모에서 탈퇴하려고 한다. 당의 공식 기구에서 그 일을 더 효율적으로 잘 해낼 것이라고 믿기 때문”이라고 말했다.
민형배 의원도 페이스북에서 “당원들이 모여서 어떤 목적을 달성하려 했는데, 이걸 당에서 공식 기구를 만들어 추진하겠다고 한다면 모임을 따로 할 필요가 있을까”라며 “아니라고 본다”고 강조했다.
민 의원은 “공취모는 해산하는 게 자연스럽다. 모임을 계속 유지하겠다는 입장문이 나와서 저는 탈퇴한다”며 “당 추진위가 성과를 거둬야 한다. 힘을 보태겠다”고 했다.
부승찬 의원도 페이스북을 통해 “지금에라도 당이 관련 기구를 출범시키고 국정조사와 특검을 추진하겠다고 밝히니 다행”이라며 “저는 오늘부로 공취모를 떠나고자 한다”고 밝혔다. 부 의원은 “당이 빠른 시일 내로 국정조사를 추진해 주고, 대통령의 공소 취소와 특검을 통해 정치검찰의 위법행위에 대해 엄벌해 주길 바란다”고 했다.
반면 공취모 간사인 이건태 의원은 공취모가 별개의 조직이라는 점을 분명히 했다.
이 의원은 페이스북에서 “당 공식 기구로 ‘윤석열 정권 조작 기소 및 공소 취소 국정조사 추진위원회’가 신설된 것을 진심으로 환영한다”면서도 “공취모는 자발적으로 구성된 의원 모임으로, 당 추진위와는 별개의 조직으로 운영될 예정”이라고 설명했다.
그는 “공취모는 새롭게 출범한 당 추진위와 긴밀히 협력해 정치검찰의 조작기소에 대한 철저한 국정조사와 공소 취소 추진을 위해 힘을 모으고 적극 지원하겠다”고 했다.
공취모는 앞서 민주당 의원 162명 중 105명이 참여해 이달 23일 출범했다. 정치권에선 친명계가 모임을 주도하면서 정청래 대표를 견제하는 구심점이 될 것이라는 해석이 나왔다.
