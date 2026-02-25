李 “농지 매각명령에 공산당 운운…경자유전 이해 못한 것”

크게보기 이재명 대통령이 25일 서울 청와대 본관에서 열린 제11차 확대국가관광전략회의에서 발언을 하고 있다. 2026.02.25 청와대사진기자단

이재명 대통령은 25일 “경자유전(耕者有田·농사짓는 사람만 농지를 소유한다)의 원칙을 이해하지 못하고 매각 명령하라는 저의 지시를 두고 공산당 운운하는 분들이 있다”고 비판했다. 이 대통령이 투기와의 전쟁을 주택에서 농지까지 확대한 가운데 야당은 농지를 보유한 내각 및 여권 인사들에 대한 조사를 요구하면서 논란이 확산하고 있다.