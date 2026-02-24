장동혁 “배현진 징계 취소, 최고위서 재논의 없다” 일축

“여려 상황 살피며 입장 내…구체적 데이터 없으면 비판”
“낮은 지지율 가지고 토론하는 게 효능감 보유주는 건가”
장동혁 국민의힘 대표는 24일 “배현진 의원에 대한 징계 취소는 우리 당에서 다시 거론하거나 최고위에서 논의하는 일은 없다”고 밝혔다.
장 대표는 이날 오전 채널A 정치시그널에 출연해 “징계는 당의 원칙을 세워나가는 부분으로, 배 의원 문제는 국민의힘이 아동인권을 어떻게 생각하고 바라보는지에 대한 답을 하는 것”이라고 말했다.
그는 우재준 청년최고위원이 배 의원 징계 취소를 제안한 데 대해 “최고위에서 결정하는 건 제명에 대한 의결만 하고 다른 건 논의하지 않는다”며 “어제 최고위원들과 논의했는데 다시 (배 의원에 대한 징계 취소는) 거론하지 않기로 했다”고 설명했다.
장 대표는 전날 열린 의원총회에서 ‘윤석열 전 대통령과 절연’ 문제를 두고 조경태 의원 등이 반발한 데 대해 “당 대표는 다양한 분들을 보면서 다양한 목소리를 담아 앞으로 나아가야 하는 자리이기 때문에 제가 어떤 선택을 할 때 그와 다른 생각 가진 분들도 있고 그에 대한 비판도 가능하다고 생각한다”고 말했다.
이어 비공개 의원총회에서 당심 관련 여론조사 수치를 공개했다는 보도에 대해서는 “저는 여러 상황을 살피면서 기자회견이든 어떤 것이든 입장을 내고 있다는 설명을 했다”며 “그런 구체적 데이터나 여론조사가 없이 말하면 매번 자기 얘기만 한다는 비판이 있을 수 있다”고 설명했다.
장 대표는 일부 의원들이 윤 어게인과 절연 등과 같은 당 노선을 두고 전당원 투표를 제안한 데 대해서는 “우리가 왜 국민에게 외면받는지, 특히 중도층으로부터 왜 외면받는지를 보면 가장 중요한 건 정치적 효능감을 주지 못하기 때문”이라며 “특히 여당이 여러 잘못을 하고 있지만 그걸 비판하는 데 그치고 우리가 적극적으로 새로운 어젠다를 던지면서 효능감을 주지 못한다”고 말했다.
그는 “우리가 국민에게 보여줘야 할 것은 우리 당이 어떻게 나아가야 할 것인지, 당명과 강령을 포함해 민주당과 어떻게 제대로 싸우면서 악법들에 대해 설명해 나갈지가 중요한 것 아니냐”며 “거기에서 정치적 효능감을 줘야 한다. 결국 지지율은 효능감에서 온다”고 했다.
장 대표는 “지금 우리 지지율 어떻게 해도 민주당보다 낮은 건 맞다”며 “낮은 지지율을 갖고 ‘당신이 본 여론조사가 맞다, 내가 본 여론조사가 맞다’ 그런 토론하는 게 우리의 유능함과 효능감 보여주는 것이냐”고 반문했다.
그는 “지금 환율과 물가는 올라가고 관세도 새로운 국면 맞았다. 지금 온 힘을 여기 쏟아도 부족할 판에 우리가 지금 이런 논의를 하고 있는 게 국민들이 엄청난 효능감 느끼겠느냐”고 했다.
