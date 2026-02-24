“인구 2억 시장 잡아라” 룰라와 만찬 4대그룹 총수 총출동

룰라, 300명 규모 경제사절단 동행
삼성, 현대자동차, LG, HD현대 등 국내 주요 기업 총수들이 국빈 방한 중인 루이스 이나시우 룰라 다 시우바 브라질 대통령과 만나 양국 간 경제 협력 방안을 논의했다. 인구 2억 명이 넘는 중남미 최대 핵심 거점인 브라질 시장을 선점하기 위해 재계가 발 벗고 나선 것이다.
韓-브라질 비즈니스 포럼 뒤엔 차담
23일 재계에 따르면 이재용 삼성전자 회장과 정의선 현대차그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 정기선 HD현대 회장 등은 이날 서울 중구 롯데호텔에서 열린 ‘한-브라질 비즈니스 포럼’에 나란히 참석했다. 한국경제인협회와 브라질 수출투자진흥청이 공동 개최한 이번 행사에는 룰라 대통령과 김정관 산업통상부 장관을 비롯해 양국 정재계 인사 400여 명이 참석했다.
특히 이번 룰라 대통령의 방한에는 21년 전 첫 국빈 방문 당시보다 두 배가량 늘어난 약 300명 규모의 매머드급 경제사절단이 동행해 눈길을 끌었다. 세계 3대 항공기 제조사인 엠브라에르의 프란시스쿠 고미스 네투 회장, 중남미 최대 에너지 기업인 페트로브라스의 마그다 샴브리아르드 최고경영자(CEO) 등 브라질 대표 기업인들이 한국을 찾았다.
국내 주요 기업 총수들은 폐회식에 앞서 룰라 대통령과 따로 차담회를 갖기도 했다. 차담회는 브라질 측 요청으로 성사된 것으로 알려졌다.
이날 포럼 일정을 마친 총수들은 청와대 영빈관에서 열린 이재명 대통령과 룰라 대통령의 국빈 만찬에도 자리를 함께했다. 이 자리에는 최태원 SK그룹 회장도 합류해 양국 간 민간 경제 외교에 힘을 보탰다.
국내 기업들은 브라질에 생산 시설을 구축해 시장 장악력을 높이고 있다. 삼성전자는 브라질 마나우스 등에 스마트폰 및 TV 생산 기지를 가동 중이다. LG전자 역시 브라질 남부 파라나주에 2억 달러(약 2900억 원) 규모의 신규 생산 시설을 구축하고 있다.
HD현대는 브라질 리우데자네이루에 굴착기 등 건설기계 생산시설을 가지고 있다. 정기선 HD현대 회장은 이날 “브라질 현지의 건설기계 사업 경쟁력 확대를 위해 노력하겠다”고 말했다.
