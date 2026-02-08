전한길 “‘尹어게인과 갈 수 없다’ 장동혁 입장인가…3일 내 답변하라”

한국사 강사 출신 유튜버 전한길 씨가 8일 국민의힘 장동혁 대표를 향해 “계엄 옹호 내란 세력, 부정선거 척결 세력, 윤어게인 세력과는 함께 갈 수 없다는 국민의힘 박성훈 수석대변인의 말이 장 대표의 공식 입장인 지를 3일 내로 답변을 요구한다”고 했다.
전 씨는 이날 오전 팬카페 ‘자유한길단’에 올린 글에서 “며칠 전 박 수석대변인이 ‘국민의힘 지도부는 계엄 옹호 내란 세력, 부정선거 주장 세력, 윤어게인 세력과 갈 수 없다‘고 발표했다”며 “장 대표님의 해명을 요구한다”고 했다.
전 씨는 “지방선거 승리를 위해 묻지도 따지지도 말고 뭉치자? 저는 입장이 다르다”라며 “저렇게 주장하는 것은 프롤레타리아 계급(노동자 계급)의 집권 목적을 위해서는 부정선거든 뭐든 수단과 방법을 가리지 말라는 빨갱이 레닌과 다를 바 없다”고 했다
전 씨는 “지방선거와 장동혁 체제를 위해 박 수석대변인이 계엄 옹호 내란 세력, 부정선거 주장 세력, 윤어게인과 같이 갈 수 없다고 말했는데, 이게 말이나 되느냐”라며 “지방선거의 목적을 위해 수단은 필요 없다? 전략적으로 저렇게? 저는 절대로 동의 못한다”고 했다.
전 씨는 “잡탕들을 모아 놓고 지선을 승리해서 뭘 할 수 있느냐”고 했다. 이어 “이재명 대통령 재판 재개? 꿈도 야무지다”라며 “윤석열 전 대통령 사면? 희망고문”이라고 했다.
전 씨는 “저에게는 언제나 일관된 기준이 있다”라며 “윤어게인”이라고 했다. 이어 “윤 전 대통령 배신자 축출”이라며 “부정선거 척결”이라고 했다.
이어 전 씨는 “이것 때문에 김문수 후보를 버리고 장동혁 후보를 지지했다”라며 “만약 제 답변 요구에 침묵하면 박 수석대변인의 의중이 장 대표의 공식 입장이라고 받아들이겠다”고 했다.
그러면서 “만약 그렇다면 장 대표는 당원과 윤 전 대통령을 동시에 배신한 것”이라며 “이후에 일어날 일에 대한 모든 책임은 장 대표에게 있을 것”이라고 했다.
전 씨는 “분명히 말씀드리지만 장 대표는 이미 원칙과 기준을 잃어가고 있다”라며 “지난해 전당 대회 때 당원들과 보수 유투버들이 왜 장 대표를 지지했는지를 기억하시고 초심으로 돌아가라”고 했다.
그러면서 “당원들에게 약속한 것을 지키시길 바란다”라며 “박 수석대변인의 발표가 장 대표의 입장인 지 3일 안에 답변해주시길 요구한다”고 했다.
정봉오 기자 bong087@donga.com
