정청래 “합당 선언 아닌 제안…초선부터 3선까지 의견 경청하겠다”

더불어민주당 정청래 대표는 5일 조국혁신당과의 합당 논의에 대해 “합당 선언을 한 게 아니라 합당 추진에 대한 제안을 했다”며 “연쇄적으로 의원님들의 의견을 듣는 경청 시간을 갖겠다”고 거듭 당내 반발 진화에 나섰다.
정 대표는 이날 서울 여의도 국회에서 열린 정책 의원총회(정책의총)에 앞서 “여러 의원님들이 이런저런 의견을 내주고 계시다”며 “저는 며칠 전부터 경청의 시간을 갖겠다고 말씀드렸다. 오늘 초선 의원님들부터 재선 의원, 중진 의원, 그리고 3선 의원님들의 의견을 연쇄적으로 듣는 경청 시간을 갖겠다”고 말했다.
그러면서 “이런 문제는 말을 많이 하는 것보다 말을 아끼고 듣는 게 더 좋은 자세라고 생각한다”며 “의원님들 뿐만 아니라 당원들 의견도 여러 가지로 살피고 당 전체 총의가 수렴돼 가는 방향으로 결정돼야 하지 않을까 생각한다. 의견을 수렴해 가는 과정을 한 번 진지하게 가지도록 하겠다”고 했다.
이날 정책의총에서 논의될 공소청·중대범죄수사청(중수청) 설치법에 대해선 “검찰개혁의 핵심은 수사와 기소의 완전한 분리”라며 “정부에서 입법예고안을 냈지만 결국은 삼권분립에 의해서 최종 의사결정은 국회 본회의에서 하는 것”이라고 강조했다.
이어 “따라서 국회가 중심이 돼야 하고 국회가 주도적으로 검찰개혁을 완수해야겠다는 사명감을 우리 모두 가져야 할 것”이라고 덧붙였다.
한병도 원내대표 역시 “이 대통령을 겨냥한 정치검찰의 몰염치한 행태가 정말 가관”이라며 “온 나라를 떠들썩하게 하면서 이 대통령에 대한 표적 수사에 나설 때는 언제고, 위례신도시 개발 관련 민간업자에 대한 1심 무죄 판결이 나오자, 항소조차 하지 못하고 있다”고 검찰을 비판했다.
또 “이 대통령 한 사람의 정치생명을 끊기 위해서 수많은 인력과 예산을 쏟아부어 비열한 소설을 쓰더니 이제 와서 슬그머니 꼬리를 내렸다”며 “지난 몇 년간 한 사람의 인생을 파괴할 듯이 난도질하던 기세와 호기로움은 어디 갔는지 모르겠다”고 반문했다.
한 원내대표는 “이번 사건을 통해 검찰개혁이 우리에게 주어진 역사적·시대적 소명임이 다시 한 번 증명됐다”며 “단 한 사람의 억울한 피해자도 발생하지 않도록 검찰개혁을 확실하게 완수하겠다는 약속의 말씀을 드리겠다”고 했다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
