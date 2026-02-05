송언석 “檢 대장동-위례 항소포기 진상 밝힐 특검 추진”

장동혁 국민의힘 대표와 송언석 원내대표가 5일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 대화하고 있다. 2026.2.5/뉴스1

앞서 4일 검찰은 위례 신도시 개발사업 특혜 의혹과 관련해 1심에서 무죄 판결을 선고받은 유동규 전 성남도시개발공사 사장 직무대리, 남욱 변호사, 정영학 회계사 등에 대해 항소를 하지 않기로 했다. 이로써 이들의 무죄 판결이 확정됐다.