조현 “관세-대미투자 설명” 루비오 “원자력-핵잠-조선 협력”

한미 외교장관이 3일(현지 시각) 회담에서 민간 원자력 발전, 핵 추진 잠수함, 조선 산업, 한국의 대미 투자 분야에서 긴밀히 협력해 나가기로 합의했다고 미국 국무부가 밝혔다. 조현 외교부 장관은 한미 간 관세 합의와 대미 투자 이행을 위한 우리의 국내적 노력을 설명했다고 우리 외교부는 밝혔다.
미국 국무부는 이날 조 장관과 마코 루비오 미국 국무장관의 회담 결과를 발표했다. 미국 국무부가 발표한 성명에서 도널드 트럼프 미국 대통령이 최근 밝힌 한국산 상품 관세 인상 방침에 대한 내용은 없었다.
다만 우리 외교부는 “조 장관이 한미 간 관세 합의와 대미 투자 이행을 위한 우리의 국내적 노력을 설명했다”며 “통상 당국 간의 원활한 소통과 협의가 이어질 수 있도록 외교 당국 차원에서 계속 협력해 나가자고 했다”고 밝혔다. 그러면서 “양 장관은 상황을 안정적으로 관리하면서 안보 분야 합의 사항의 충실한 이행을 통해 긍정적 기류와 모멘텀을 확산시켜 나가도록 노력해 나가기로 했다”고 덧붙였다.
미국 국무부는 조 장관과 루비오 장관이 북한의 완전한 비핵화를 위한 의지를 재확인했다고 밝혔다. 또한 역내 안정과 자유롭고 개방된 인도·태평양을 유지하는 데 있어 한미일 3자 협력의 중요성을 다시 한 번 강조했다고 덧붙였다.
미국 국무부에 따르면 이날 조 장관과 루비오 장관은 워싱턴과 경주에서 열린 이재명 대통령과 도널드 트럼프 대통령 간의 정상회담을 바탕으로, 미래지향적 의제를 중심으로 한미 동맹을 더욱 발전시킬 방안을 논의했다.
조 장관과 루비오 장관은 한미 동맹의 지속적이고 견고한 힘을 강조했다. 또 루비오 장관은 대한민국이 안전하고 회복력이 있으며 다변화된 핵심 광물 공급망을 구축하는 데 중요한 리더십을 발휘해 온 데 대해 감사를 표했다고 미국 국무부는 전했다.
앞서 이날 조 장관은 미국에 도착했다. 조 장관은 루비오 장관과의 회담에서 도널드 대통령이 최근 밝힌 한국산 상품 관세 인상 방침과 관련해 문제가 된 한국 국회의 입법 진행 상황을 설명하고 관세 인상 철회나 보류를 요청할 것이란 전망이 나왔다.
조 장관은 출국에 앞서 한국에서 기자들과 만난 자리에서 “국회 절차에 따라 (한미) 정부 간 합의된 사항이 입법으로 추진되고 있는 상황을 잘 설명하고 양해를 구하고 있다”고 밝혔다.
또한 조 장관은 “한미 정상회담의 후속 조치로 합의된 조인트 팩트시트의 이행에 관해 남아 있는 현안들을 전반적으로 협의할 계획”이라면서 “북한 관련 이슈, 한반도 평화 및 동북아의 평화 그리고 여러 가지 글로벌 이슈에 대해서도 함께 논의할 계획”이라고 말했다.
