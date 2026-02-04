조현 “관세-대미투자 설명” 루비오 “원자력-핵잠-조선 협력”

[워싱턴=AP/뉴시스] 조현(왼쪽) 외교부 장관이 3일(현지 시간) 미국 워싱턴 국무부에서 마코 루비오 미 국무장관과 얘기를 나누며 걸어 나오고 있다. 2026.02.04.

앞서 이날 조 장관은 미국에 도착했다. 조 장관은 루비오 장관과의 회담에서 도널드 대통령이 최근 밝힌 한국산 상품 관세 인상 방침과 관련해 문제가 된 한국 국회의 입법 진행 상황을 설명하고 관세 인상 철회나 보류를 요청할 것이란 전망이 나왔다.