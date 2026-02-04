‘그래미’ 케데헌·캣츠아이, ‘핫100’ 2곡씩 진입…엑스지(XG) ‘빌보드200’ 자체 최고
뉴시스(신문)
아일릿 ‘버블링 언더 핫100’ 재진입
K팝 첫 ‘그래미 어워즈’ 수상에 빛나는 글로벌 신드롬 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스(K-Pop Demon Hunters·케데헌)’ OST가 미국 빌보드 차트에서 호성적을 이어가고 있다.
2일(이하 현지시간) 빌보드에 따르면, 작품 속 가상 걸그룹 ‘헌트릭스’의 ‘골든’이 7일자 빌보드 메인 싱글차트 ‘핫100’에서 지난 주와 같은 4위를 차지했다. 해당 차트엔 32주째 진입했다.
헌트릭스의 다른 곡 ‘하우 잇츠 던’은 지난 주보다 7계단 오른 59위다. 이에 따라 ‘케이팝 데몬 헌터스’ OST 2곡이 이번 주에도 ‘핫100’에 동시진입했다.
OST는 빌보드 메인 앨범차트 ‘빌보드 200’에서 8위를 차지하며 해당 차트에 총 32주 진입했다.
‘골든’은 지난 1일 ‘제 68회 그래미 어워즈’에서 ‘베스트 송 리튼 포 비주얼 미디어’ 부문을 받는 등 여전히 영향력을 확인 중이다. 그래미 K팝 첫 수상이다. ‘골든’은 또한 3월 열리는 ‘제 98회 아카데미 시상식’에서 주제가상 후보에 올라 있다.
‘그래미 어워즈’ 2개 노미네이트되고 시상식에서 무대를 꾸민 하이브(HYBE) 글로벌 걸그룹 ‘캣츠아이(KATSEYE)’ 역시 빌보드에서 여전히 두각을 나타내고 있다. 캣츠아이의 대표곡 ‘가브리엘라(Gabriela)’가 29위, 신곡 ‘인터넷 걸(Internet Girl)’이 80위다. 두 곡은 각각 해당 차트에 28주와 4주 진입했다.
‘가브리엘라’가 실린 캣츠아이의 두 번째 EP ‘뷰티풀 카오스(BEAUTIFUL CHAOS)’는 이번 주 ‘빌보드 200’에서 56위를 차지하며 31주 연속 차트인했다. 지난 주에 이 차트에 재진입한 캣츠아이의 데뷔앨범 ‘SIS’는 무려 56계단을 역주행하며 138위를 차지했다.
지난 주 ‘빌보드200’에 2위로 데뷔한 그룹 ‘엔하이픈(ENHYPEN)’의 미니 7집 ‘더 신 : 배니시(THE SIN : VANISH)’는 이번 주엔 21위를 차지했다.
앞서 1위에 오른 스트레이 키즈의 새 앨범 ‘스키즈 잇 테이프 ’두 잇‘(SKZ IT TAPE ’DO IT‘)’은 이번 주 ‘빌보드 200’에서 88위를 차지했다. 해당 차트엔 10주 연속 들어왔다.
K-팝 시스템 기반의 일본 걸그룹 ‘엑스지(XG)’가 첫 정규앨범 ‘더 코어 - 핵(THE CORE - 核)’은 이번 주 ‘빌보드 200’에 93위로 들어왔다. 앞서 미니앨범 ‘아우(AWE)’로 이 차트 175위로 처음 진입한 데 이어 두 번째 진입이자 자체 최고 순위다. 일본 아티스트가 해당 차트 톱100에 들어온 건 사카모토 큐 등에 이어 이번이 여섯 번째다. 5세대 대세 걸그룹 ‘아일릿(illit)’이 지난달 발매한 신곡 ‘낫 큐트 애니모어(NOT CUTE ANYMORE)’는 소셜 미디어 등에서 입소문을 타고 ‘핫100’에 아깝게 진입하지 못한 25곡 순위를 매기는 ‘버블링 언더 핫 100(Bubbling Under Hot 100)’에 21위로 재진입했다.
한편 미국 거물 메탈 밴드 ‘메가데스’의 마지막 스튜디오 앨범으로 예상되는 셀프 타이틀의 음반 ‘메가데스’가 이번 주 ‘빌보드 200’ 1위를 차지했다. 메가데스가 해당 차트에서 1위를 차지한 건 이번이 처음이다. 1986년 ‘빌보드 200’ 차트에 데뷔한 이후 지금까지 총 23개의 앨범을 차트에 올렸다. 이번 주 전까지는 1992년 앨범 ‘카운트다운 투 익스팅션(Countdown to Extinction)’으로 최고 2위를 기록했다.
영국 보이그룹 ‘원디렉션’ 출신 팝스타 해리 스타일스의 신곡 ‘애퍼처(APERTURE)’가 이번 주 ‘핫100’ 1위로 데뷔했다. 스타일스의 세 번째 ‘핫100’ 1위곡이다. 앞서 ‘워터멜론 슈가(Watermelon Sugar)’(2020), ‘앳 잇 워스(As It Was)’(2022)가 해당 차트 정상에 올랐다.
