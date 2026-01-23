이혜훈, 갑질의혹에…“국힘이 제 前보좌진 압박…다 듣고 있다”

박 의원은 “저희들이 (이 후보자의) 전직 보좌진 조사를 해봤다”고 했다. 이어 “‘야’는 기본”이라며 “휴대폰에 후보 이름이 뜨면 두 손이 벌벌 떨렸다고 한다”고 했다. 그러면서 “직원들이 너무 바뀌니까 우리끼리는 이혜훈 1기, 2기, 3기 이렇게 불렀다고 한다”고 했다.

이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 23일 오전 서울 여의도 국회 재정경제기획위원회 전체회의에서 열린 인사청문회에서 의원 질의에 답변하고 있다.(공동취재) 2026.01.23. 뉴시스

그러면서 “물론 세다 보면 수치가 조금 다를 수도 있을 것”이라면서도 “이 후보자가 해외여행을 하도 많이 가서 의정 활동에 소홀했다는 제보가 들어와 찾아본 것”이라고 했다.

박 의원은 “(이 후보자는) 국회의원 임기 동안 97회 출국을 했다”며 “공식 일정 17회, 개인 일정 80회인데, 이 중 72회가 회기 중”이라고 말했다.