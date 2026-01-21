李 “한일 외교, 과거사 중요하지만 지금은 경제 주력해야”

이재명 대통령은 21일 한일관계에 대해 “독도, 위안부 강제징용 다 중요하다. 그걸 전면에 내세워서 (일본과) 싸우자고 가면 국내 여론 결집에 도움이 될지도 모르다”고 말했다.
이 대통령은 “저는 선거가 더는 없는 사람이다. 어떤 게 가장 대한민국 국익에 부합한가, 대한민국 국민의 삶에 더 도움 되느냐를 봐야한다”며 “국제관계도 일방적이지 않다. 우리 마음대로 할 수 있는 게 없다”고 강조했다.
그러면서 “상대(일본)가 용인할 만한, 또 수용할 수 있는 문제를 조금씩 조금씩 해결해 가는 게 좋다”며 “부정적인 문제를 해결하는 데 있어서도 실현 가능한 또 점진적인 가능 방안을 찾아보면 좋겠다고 해서 그렇게 접근하고 또 우리가 협력해야 될 긍정적 부분이 많다 그 부분을 최대한 키워야 한다”고 했다.
이 대통령은 “저는 원래 가치 지향적인 사람인 건 맞는데, 지금은 경제 상황이 너무 안 좋다”며 “국민들의 삶이 너무 어려워서 일단 경제 상황을 개선하는 데 주력해야 되겠다는 생각이 들고 이 외교 문제가 민생 개선에 경제 상황 개선에 크게 도움이 되기 때문에 또 한일 협력 경제 협력 교류 협력 여기에 좀 주력하려고 한다”고 강조했다.
그러면서 “그렇다고 (과거사 문제 해결을) 포기하지는 않을 것”이라며 “양국의 최저선도 있다. 그런 것들을 우리가 미리 부각할 필요는 없다. 그러나 포기하지는 않는다”고 했다.
이 대통령은 그러면서 “한일 모두 지역 균형 발전이 중요한 과제인데 이번에 이제 나라라고 하는 그 지역에서 우리가 정상회담을 하면서 다음에는 가능하면 저의 고향 경북 안동에서 한번 해보자고 제가 말씀드렸고 총리께서도 좋은 의견이라고 했다”며 “다른 객관적인 문제들이 좀 해결이 되면 다음 기회는 빠른 시간 안에 안동에서 한 번 모시고 싶다”고 했다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
