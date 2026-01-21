李 “한일 외교, 과거사 중요하지만 지금은 경제 주력해야”

  동아일보

  입력 2026년 1월 21일 12시 27분

이재명 대통령이 21일 오전 청와대 영빈관에서 2026 신년 기자회견 ‘함께 이루는 대전환, 모두 누리는 대도약’에서 취재진의 질문을 받고 있다. 20260121 청와대사진기자단
이재명 대통령은 21일 한일관계에 대해 “독도, 위안부 강제징용 다 중요하다. 그걸 전면에 내세워서 (일본과) 싸우자고 가면 국내 여론 결집에 도움이 될지도 모르다”고 말했다.

이 대통령은 “저는 선거가 더는 없는 사람이다. 어떤 게 가장 대한민국 국익에 부합한가, 대한민국 국민의 삶에 더 도움 되느냐를 봐야한다”며 “국제관계도 일방적이지 않다. 우리 마음대로 할 수 있는 게 없다”고 강조했다.

그러면서 “상대(일본)가 용인할 만한, 또 수용할 수 있는 문제를 조금씩 조금씩 해결해 가는 게 좋다”며 “부정적인 문제를 해결하는 데 있어서도 실현 가능한 또 점진적인 가능 방안을 찾아보면 좋겠다고 해서 그렇게 접근하고 또 우리가 협력해야 될 긍정적 부분이 많다 그 부분을 최대한 키워야 한다”고 했다.

이 대통령은 “저는 원래 가치 지향적인 사람인 건 맞는데, 지금은 경제 상황이 너무 안 좋다”며 “국민들의 삶이 너무 어려워서 일단 경제 상황을 개선하는 데 주력해야 되겠다는 생각이 들고 이 외교 문제가 민생 개선에 경제 상황 개선에 크게 도움이 되기 때문에 또 한일 협력 경제 협력 교류 협력 여기에 좀 주력하려고 한다”고 강조했다.

그러면서 “그렇다고 (과거사 문제 해결을) 포기하지는 않을 것”이라며 “양국의 최저선도 있다. 그런 것들을 우리가 미리 부각할 필요는 없다. 그러나 포기하지는 않는다”고 했다.

이 대통령은 그러면서 “한일 모두 지역 균형 발전이 중요한 과제인데 이번에 이제 나라라고 하는 그 지역에서 우리가 정상회담을 하면서 다음에는 가능하면 저의 고향 경북 안동에서 한번 해보자고 제가 말씀드렸고 총리께서도 좋은 의견이라고 했다”며 “다른 객관적인 문제들이 좀 해결이 되면 다음 기회는 빠른 시간 안에 안동에서 한 번 모시고 싶다”고 했다.
김형민 기자
