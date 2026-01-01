정부, ‘李 피습’ 테러로 첫 지정… 경찰 수사 착수

2016년 테러방지법 제정후 처음
정부가 2024년 당시 더불어민주당 대표였던 이재명 대통령이 가덕도에서 피습당한 사건을 ‘테러’로 지정했다. 2016년 테러방지법 제정 이후 정부 차원의 첫 테러 지정이다. 경찰은 테러 지정 후속 조치로 당시 사건 진상 규명을 위한 태스크포스(TF)를 구성했다.
경찰, 은폐 여부 등 규명 TF 구성
정부는 20일 정부서울청사에서 김민석 국무총리 주재로 제22차 국가테러대책위원회를 개최해 이 대통령의 가덕도 피습사건의 테러 지정 여부를 심의, 의결했다. 김 총리는 심의에 앞서 “그간의 조사와 수사가 부실했고 너무 시간이 오래 지났다”며 “앞으로 대한민국에서 테러의 가능성을 완전히 없앤다는 각오로 저희들이 임해야 한다”고 밝혔다. 테러 지정은 소속 위원들의 과반수 참석, 참석 위원들의 과반수 찬성 의결로 이뤄졌다.
이 대통령은 2024년 1월 부산 가덕도신공항 건설 부지 시찰에 나섰다가 60대 김모 씨로부터 왼쪽 목 부위를 흉기에 찔려 응급 수술을 받았다. 김 총리는 당시 사건에 대해 철저한 진상규명이 필요하다는 판단으로 관계기관이 참여하는 대테러합동조사팀 재가동을 요청했다. 정부는 이날 합동 조사 결과와 법제처 법률 검토 등을 종합해 테러 지정을 의결했다.
경찰은 테러 지정에 따른 후속 조치로 배후·공모 세력 등 축소·은폐 여부와 해당 사건을 테러로 지정하지 않은 경위, 초동 조치 과정의 증거인멸 여부 등을 수사할 예정이다. 구체적인 수사 TF 구성 및 운영은 국가수사본부 차원에서 추진된다. 정부는 선거 기간 주요 인사에 대한 신변 보호 강화 등 유사 사건 재발 방지 대책을 마련하고 테러방지법을 비롯한 법·제도 전반을 종합적으로 점검해 정비하기로 했다.
권오혁 기자 hyuk@donga.com
권구용 기자 9dragon@donga.com
