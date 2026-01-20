친한계 김종혁, ‘韓 제명’ 윤리위원장 기피 신청

국민의힘 중앙윤리위원회가 한동훈 전 대표에 대한 제명 결정에 이어 19일 친한(친한동훈)계 김종혁 전 최고위원(경기 고양병 당협위원장·사진)의 징계 여부를 논의했다. 김 전 최고위원이 윤민우 윤리위원장에 대해 기피 신청을 하는 등 양측이 충돌한 가운데, 한 전 대표에 이어 중징계 결정이 이뤄질 경우 다시 한 번 당 내홍이 격화할 수 있다는 전망이 나온다. 18일 한 전 대표가 당원게시판 논란에 대해 첫 사과 입장을 밝힌 이후 ‘정치적 해결’이 필요하다는 목소리가 확산되고 있지만, 당내 갈등이 가라앉지 않는 모습이다. ● 金 “부당한 정치 감사”… 직권 감찰 요구
김 전 최고위원은 19일 오전 윤리위에 출석해 소명 절차를 진행했다. 당무감사위원회가 ‘해당 행위’를 했다는 이유로 김 전 최고위원에게 당원권 정지 2년 징계를 권고한 것에 대한 후속 절차다. 당무감사위는 김 전 최고위원이 당 운영을 ‘파시스트적’이라 표현하거나 장동혁 대표를 두고 “간신히 당선됐다”고 표현한 일 등을 해당 행위로 판단해 윤리위에 넘겼다.
이 자리에서 김 전 최고위원은 윤 위원장에 대해 기피신청을 하는 동시에 “당무감사위가 부당한 정치 감사를 했다”며 당무감사위에 대한 직권 감찰을 윤리위에 요구했다. 김 전 최고위원은 1시간에 거친 소명 절차가 끝난 뒤 기자들과 만나 “윤 위원장이 한 전 대표를 제명하면서 쓴 결정문에서 저를 ‘마피아’에 비유하고 ‘테러리스트’라 했는데, 그것은 윤 위원장이 저에 대해 예단을 가진 증거”라고 설명했다.
당초 김 전 최고위원의 징계 여부는 한 전 대표 징계의 ‘사전 단계’로 주목받았다. 당무감사위가 한 전 대표보다 먼저 김 전 최고위원에 대한 징계 권고안을 윤리위에 넘겼기 때문. 하지만 윤리위는 13일 심야에 한 전 대표 제명 징계를 전격적으로 먼저 결정했고, 당 전반에서 “과도하다”는 비판이 쏟아졌다. 이에 따라 김 전 최고위원에게 내려질 징계 수위가 친한계에 대한 강경한 온도를 윤리위가 계속 유지할지, 혹은 한발 물러설지 확인하는 가늠자가 될 것으로 전망된다.
● 韓 사과에도 평행선 유지
단식 농성 중인 장 대표는 한 전 대표의 전날 ‘당원게시판 사과’와 관련해 이날도 언급하지 않았다. 다만 최고위원회의에선 갑론을박이 이어졌다. 신동욱 최고위원은 “당무감사위도, 윤리위도 믿지 못하겠다면 최고위원들이 냉정하게 판단해서 평가를 내리겠다는 것”이라며 최고위 차원의 검증을 다시 요구했다. 이어 한 전 대표를 향해 “제안에 응할 것인지, 말 것인지 답해주길 바란다”고 했다. 장 대표가 지명한 조광한 최고위원은 한 전 대표의 사과에 대해 “진정성 없는 말장난”이라며 “악어의 눈물이 떠올랐다”고 직격했다.
반면 양향자 최고위원은 “장 대표가 단식하는 의도를 있는 그대로 받아주고, 한 전 대표가 사과하는 진심 그대로를 좀 믿어 줄 순 없느냐”며 정치적 봉합을 호소했다.
당 일각에선 장 대표와 한 전 대표가 만나야 한다는 주장도 나왔다. 김재섭 의원은 “한 전 대표가 일단 사과했다는 것은 크게 진일보한 것 같다”며 “한 전 대표가 단식 농성장을 찾아 장 대표를 지지·격려하는 모습을 보여주면 장 대표와 한 전 대표를 지지하는 분들이 모두 좋아할 것”이라고 말했다. 국민의힘 중진 의원 일각에서도 한 전 대표가 장 대표의 단식 농성장을 찾아 격려하면 좋겠다는 의견이 있다고 한다.
다만 한 전 대표 측은 이런 요구에 부정적인 것으로 알려졌다. 한 친한계 인사는 “한 전 대표가 단식 중인 장 대표를 찾으면, 오히려 단식 효과가 반감돼 장 대표에게 좋지 않을 것”이라며 “지도부로부터 공식 요청도 없었다”고 말했다. 친한계에선 한 전 대표가 이미 공을 장 대표에게 던진 만큼 한 전 대표가 아닌 장 대표가 해법을 내놔야 할 차례라는 분위기가 읽힌다.
댓글 0