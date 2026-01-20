정보사 ‘北 무인기’ 날린 인물 지원 의혹… 軍 “철저 수사”

서로 “작년 11월 무인기 내가 날려”
드론 업체 대표-이사 말 엇갈려
대학 내 사무실은 1년전 정리
‘북한 무인기 사태’와 관련해 해당 무인기 제작에 관여한 의혹을 받고 있는 E사 대표 장모 씨가 최근 주변에 “지난해 11월 무인기를 내가 직접 날렸다”고 한 것으로 19일 확인됐다. E사의 이사인 오모 씨가 자신이 무인기를 날리고 장 씨는 제작만 맡았다고 주장한 것과 다른 발언이다. 이에 따라 군경 합동조사 태스크포스(TF)는 두 사람의 행적과 E사의 활동을 조사하고 있다.
군경 합동조사 TF는 조만간 오 씨를 피의자 신분으로 조사할 방침이다. 오 씨는 16일 언론 인터뷰에서 “지난해 9월과 11월, 그리고 올해 1월까지 총 세 차례 무인기 살포는 모두 내가 직접 했다”며 “장 씨는 (무인기) 제작만 도왔을 뿐 북한으로 날릴 거란 사실은 알지 못했을 것”이라고 주장했다.
하지만 장 씨는 16일 무인기 제작에 관여한 의혹으로 경찰 조사를 받기 전 주변에 “지난해 11월 무인기를 내가 직접 날렸다”고 시인한 것으로 전해졌다. 장 씨는 지인에게 경찰에 출석하게 됐다고 밝히며 “경기 여주시에서 무인기를 띄웠으나 입력값 오류로 이륙 직후 추락했다”고도 했다. 이와 관련해 박성주 경찰청 국가수사본부장도 이날 기자간담회에서 오 씨의 언론 인터뷰 등에 대해 “큰 틀에서 틀린 내용은 아니다”라면서도 “파악한 전모가 아닐 수도 있다”고 밝혔다.
또 E사는 이미 1년 전 공식 사무실을 정리한 것으로 알려졌다. E사의 법인 등기상 주소로 기재된 서울의 한 대학 학생회관 학생창업지원센터 사무실에는 빈 책상만 있는 상태다. 이 대학 관계자는 “E사는 2023년 8월 입주해 2024년 12월 퇴거했다”고 밝혔다. 이에 따라 TF는 오 씨 등이 무인기를 날린 시점에 별도의 장소에서 무인기를 제작해 북한으로 날려보냈을 가능성에 대해서도 살펴보고 있다.
한편 정치권에서는 윤석열 정부 시절 국군정보사령부가 오 씨가 운영하는 북한 관련 인터넷 매체에 운영비를 지원했다는 의혹도 제기됐다. 대학 선후배 사이인 오 씨와 장 씨는 통일 관련 청년단체에서 활동했고, 윤석열 정부 대통령실에서도 나란히 근무했다. 이에 대해 국방부는 “국방부는 군경 합동TF에 참여해 신속하고 철저한 조사를 지원하고 있다”며 “추후 최종 조사 결과가 나오면 필요한 조치를 취할 것”이라고 밝혔다.
